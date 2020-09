NBA 2K21 cierpi na chorobę gier sportowych, a lekarstwa nie widać

Oddawanie rzutów z użyciem pojedynczego przycisku daje o wiele mniej swobody i kontroli, zaś używanie analoga to nie tylko zachowanie odpowiedniego balansu, lecz… faktyczne celowanie do kosza z uwzględnieniem wychylenia i zmiany pozycji zawodnika. Z jednej strony pozwala to uniknąć wypracowania pamięci mięśniowej, która zapewni nam 2 lub 3 punkty przy każdym rzucie, więc rozgrywka staje się bardziej angażująca, nieprzewidywalna i wymagająca, ale koniec końców nie daje tak dużo satysfakcji.

Niestety, nowy system ma też wpływ na to, jak wyglądają rzuty z bliska i wsady, więc nie obejdziemy tego problemu rozpychając się więcej łokciami pod obręczą. I o ile starsi wyjadacze spędzą przed konsolą długie godziny doskonaląc rzemiosło i poznając tajniki gry, tak zwykli gracze, którzy zdecydowaliby się na danie szansy NBA 2K21, będą mieli dość gry po pierwszych kilku minutach. Twórcy zrobili więc coś odwrotnego do działań Codemasters w przypadku F1 2020, ponieważ tamta gra stała się bardziej rozbudowana dla prawdziwych fanów, a dla casuali (wybaczcie określenie) tory stoją teraz otworem, ponieważ zestaw ułatwiaczy i system podpowiedzi sprawiają, że każdy będzie ścigał się z przyjemnością. Jeśli oddanie celnego rzutu to takie wyzwanie w NBA 2K21, to kto będzie gotów je podjąć?

Problem z NBA 2K21 jest przede wszystkim taki, że nie mamy prawdziwej alternatywy dla tego, co oferuje 2K. Chcąc pograć w wirtualną koszykówkę musimy wybrać ich propozycję, a studio wcale nie czuje oddechu konkurencji na karku, dzięki czemu prawdopodobnie bardziej przyłożyłoby się do nowej odsłony gry. Ta bowiem tak nieznacznie różni się od poprzedniczki, że wydatek jaki będzie Was czekał przy zakupie naprawdę trudno uzasadnić. Jeśli nie liczycie się z kosztami lub ma to być jedyna gra, która sprawi Wam frajdę, to oczywiście ją wybierzecie, ale pozostali gracze powinni się raczej wstrzymać i skierować zainteresowanie nową konsolą oraz nową wersją tej samej gry.

Być może 2K liczy, że ci najbardziej niecierpliwi dokonają podwójnego zakupu, podobnie jak decydują się na to w trakcie rozgrywki w trybie MyTeam, gdzie też czekają Was nie lada mikro-wydatki. Trzeba sobie powiedzieć jasno – jako fan Fify i F1 widzę jak na dłoni, że NBA 2K21 zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku po tym, jak wcześniej zasłużyło na zaufanie graczy. Teraz sytuacja jest zgoła inna i nie można jej tłumaczyć zmianą generacji konsol, bo część konkurencji pokazała, że można przejść przez ten okres w o wiele lepszym stylu.