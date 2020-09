GeForce RTX 30×0 z darmową grą i abonamentem GeForce Now

Wczoraj już chyba ustaliliśmy, że ceny kart GeForce RTX 3070 i 3080 zapowiadają się całkiem atrakcyjnie, a okazuje się, że to nie koniec dobrych wiadomości. NVIDIA potwierdziła dzisiaj, że przy zakupie karty nowej generacji każdy nabywca dostanie jeszcze dwa bonusy. Pierwszy z nich to kod na trzecią odsłonę serii Watch Dogs zatytułowaną Legion, której premiera planowana jest na 29 października. Drugi to możliwość aktywacji abonamentu w usłudze GeForce Now na rok, całkowicie za darmo. Kody będzie można uzyskać kupując kartę od 17 września do 29 października, a więcej szczegółów znajdziecie na stronach producenta.

NVIDIA pochwaliła się również faktem, że ray-tracing zostanie niedługo udostępniony w drugiej najpopularniejszej grze na świecie po Minecrafcie (który już ray-tracing obsługuje), a mianowicie w Fortnite. Trailer nowej wersji pojawił się już na samym początku prezentacji, a efekty wyglądają bardzo zadowalająco. Przy okazji pojawił się też nowy trailer Cyberpunka 2077, który skupia się przede wszystkim na prezentacji możliwości graficznych związanych z ray-tracingiem. Warto pewnie odnotować fakt, że film ten ma więcej odsłon niż taka sama prezentacja dla Fortnite’a…

Czy gracze podłączą teraz swoje PC do telewizorów 8K?

To na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że karta pokroju GeForce RTX 3090 pozwala na granie w rozdzielczości 8K i przy 60 klatkach na sekundę. To chyba pierwszy przypadek w historii kiedy karty graficzne wyprzedzają możliwości dostępnych monitorów. Owszem, monitor 8K można dzisiaj kupić, ale ich ceny nie są zachęcające przez co nie cieszą się specjalną popularnością. Rozdzielczość 4K jest już w zasadzie standardem, ale dopiero HDMI 2.1 zapewnia odpowiednią przepustowość aby zapewnić możliwość przesłania obrazu 4K z odświeżaniem 120 Hz oraz 8K przy 60 Hz. Ten interfejs oferują tylko niektóre telewizory, w tym np. LG OLED, które pokazano podczas konferencji NVIDIA, kiedy to kilku wybranych streamerów mogło pograć w rozdzielczości 8K.

To wszystko może sprawić, że kupując nową kartę, gracze korzystających z komputerów PC będą chcieli wykorzystać telewizor jako ekran, a nie monitor. W takim środowisku rywalizacja z konsolami może być jeszcze bardziej zacięta.