Lepiej, ale…

Pokazana w krótkim zwiastunie grafika faktycznie wygląda lepiej niż w oryginale, ale do dzisiejszych standardów brakuje jej bardzo dużo. Gdybym miał ocenić, powiedziałbym, że to produkt co najmniej dziesięcioletni. Jeśli w kolejnych zapowiedziach nie będzie widać poprawy, na co nic nie wskazuje, to znaczy, że ktoś tutaj chce tanim kosztem zrobić, bazujący tylko na nostalgii, skok na kasę graczy. Gdyby gra była rozsądnie wyceniona, to faktycznie za przyjemność zagrania w lubianą historię sprzed lat można byłoby wysupłać trochę grosza. Niestety, według tego co widać na stronie Ubisoftu, za grę trzeba będzie dać 159,90 zł. Jak dla mnie to stanowczo za dużo.

Zmiany także w mechanice gry

Na chwilę obecną wygląda, że Ubisoft trochę bardziej przyłożył się do innych aspektów gry. Według twórców zmieniony został zarówno system walki, praca kamery, jak i sama fizyka zachowania postaci. Bohaterowie powinni się też bardziej naturalnie zachowywać w czasie przerywników fabularnych, wszystkie sceny stworzono na nowo przy użyciu techniki motion capture. Jeszcze raz nagrano także dialogi i co ciekawe, za głos głównego bohatera odpowiada ten sam aktor co 17 lat temu.

Gra ma się pojawić na rynku 21 stycznia 2021 r. i będzie dostępna na komputery z Windows oraz konsole Playstation 4 i XBox One. Jakie jest wasze zdanie, odniesie sukces?

Zwiastun możecie obejrzeć poniżej: