Ubisoft zrobił nową Zeldę. Grałem w Immortals: Fenyx Rising i jestem zauroczony

Immortals: Fenyx Rising zbiera nas do Starożytnej Grecji, gdzie wcielimy się w Fenyx. Bohaterka, jak to bohaterka, nie wiedzie sobie spokojnego życia i musi…uwaga, oryginalnie, przezwyciężyć zło. Skoro już nazwałem ją bohaterką, to można się domyślić, że będzie mieć w dłoniach jakiś oręż. Miecz na przykład, bywa że i świecący, Standardowo dwa ataki, trochę ekwilybrystyki, strzelanie z łuku oraz przywoływanie mocy bogów. Zestawienie przyjemne, ale niezbyt oryginalne – na szczęście na tyle dobrze zaprojektowane, by walka z przeciwnikami sprawiała frajdę, a czasem i nieco trudności.

Jest dynamicznie, kolorowo, jest fun. Fenyx potrafi również wzbić się w powietrze oraz powoli opadać – szczególnie to drugie skojarzyło mi się mocno z „glidingiem” z ostatniej Zeldy i tu również to bardzo dobry sposób na szybsze poruszanie się po okolicy. Skoro o skojarzeniach z Zeldą mowa, to bardzo podobnie wygląda tu również wspinanie się, które zabiera staminę. I tak, są też zagadki logiczne, które jeszcze bardziej nasuwają skojarzenia z Breath of the Wild. Mówię tak i mówię o podobieństwach, ale na przykład walka to już różnica – starcia są tu ważniejsze, wydają się bardziej „zręcznościowe”, na pewno dynamiczniejsze i ciekawsze. Ten element to naprawdę udana mieszanka, gdzie nie da się bezmyślnie wciskać klawiszy na padzie i trzeba odpowiednio rozplanować ataki, nie wytracamy jednak przez to dynamiki. Szczególnie, że przeciwnicy to sporo nawiązań do mitologii greckiej, co dawało mi sporo frajdy. Ale potem wskakujecie na konia i dostajecie kolejne skojarzenie z produkcją Nintendo, co jeszcze bardziej widać patrząc na jakiekolwiek materiały z gry.