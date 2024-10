Już wiemy jakie telewizory królują w polskich domach! TOP5 marek

Dla przypomnienia - badania KIM obejmują reprezentatywną próbę aż 15 000 gospodarstw domowych, opisując wyposażenie i wzory konsumpcji mediów u ponad 30 tys. odbiorców indywidualnych w wieku 4 lata i więcej.

Przechodząc już do telewizorów, posiada go w Polsce 93,4% gospodarstw domowych, z czego ponad połowa ma telewizor ze smartTV, a 38,3% ma go podłączonego do internetu. Z dobrodziejstw cyfrowej telewizji naziemnej podłączonej do sieci (HbbTV) korzysta zaledwie 7,4%.

Warto tu zwrócić uwagę, że aktualnie gospodarstwa jednoosobowe stanowią najniższy odsetek, spośród tych posiadających telewizor. Coraz niższy jest też wśród gospodarstw domowych z większych miejscowości.

Jakie to telewizory? Bezsprzecznym liderem są tu telewizory marki Samsung - 36,4%, na drugim miejscu uplasował się LG, a podium zamyka Philips. Nieco mniejszą reprezentację w polskich domach mają telewizory od Sony i Panasonica. Średni wiek urządzeń to prawie 6 lat, 10% gospodarstw ma urządzenie kupione do roku wstecz, a 40% - od 2 do 4 lat temu.

Jeśli chodzi o rozdzielczość ekranu telewizora, najpopularniejsza to od 40 do 49 cali, niewiele mniejszy odsetek stanowią ekrany pomiędzy 50 a 59 cali i do 39 cali. Największe ekrany, powyżej 60 cali do udział na poziomie 10%.

Z ciekawych danych z tego raportu, można wyciągnąć jeszcze rozkład popularności poszczególnych dostawców telewizji poprzez dekodery w Polsce. Mowa tu o sporej reprezentacji aż 41,5% gospodarstw domowych, co przekłada się na ich liczbę na poziomie 5,6 mln.

Najpopularniejszym dostawcą jest tutaj Play, głównie z uwagi na przejętego operatora UPC, na drugim miejscu jest Vectra - łakomy kąsek do przejęcia już chyba tylko dla T-Mobile, a na trzecim Orange. Na dalszych miejscach są Netia, INEA, Polsat Box i TOYA. Spory udział mają też inni operatorzy kablowi - 26,8%, ale to suma wielu przedsiębiorców lokalnych, działających w Polsce.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

