TVP ma problem - 19:30 z podobną popularnością co TV Republika

Można powiedzieć, że popularność programów informacyjnych to jeden z najważniejszych wskaźników dla stacji telewizyjnych, określający przede wszystkim poziom zaufania telewidzów.

Co więcej badanie to, niejako wyjaśnia to pierwsze, bo spójrzcie na poniższe wyniki z poprzedniego badania (więcej o nim tutaj). Przy ogólnych ocenach stacji telewizyjnych - TVP odmieniło wprawdzie ten wykres, gdzie jeszcze w 2023 roku oceny złe przewyższały oceny dobre:

Na taki (ostatnie dane z kwietnia 2024):

Jednak, jak zerkniemy na szczegóły tych ocen okazuje się, że mocno spadły oceny złe, ale niewiele wzrosły oceny dobre. Największy wzrost jest po stronie osób niezdecydowanych, które nie wiedzą jak teraz, po zmianach oceniać TVP.

Myślę, że niezdecydowanie to wyraźniej widać, a dokładnie jego efekt - w wynikach popularności programów informacyjnych za maj, czerwiec i lipiec 2024 roku.

Najchętniej oglądane programy informacyjne w Polsce

19:30, Teleexpress czy TVP Info i Panorama, to już przepaść w porównaniu z wszystkimi programami informacyjnymi TVN czy Polsatu. Niestety, główne wiadomości 19:30 i Teleexpress (8%) mogą się na ten moment równać jedynie z pojedynczymi kanałami telewizyjnymi, na przykład z Polsat News (6%) czy TV Republika (5%).

Ciekawie tu wygląda odsetek wskazań osób, które w ogóle nie oglądają telewizji, to już co czwarty Polak. Co więcej - to trend rosnący, w zeszłym roku takich wskazań było na poziomie 22%, a 8 lat temu zaledwie 8%.

Jak zmieniała się w czasie popularność samych programów? W analogicznym okresie w roku 2016, kanały informacyjne TVP mogły się pochwalić popularnością 36%, TVN - 39%, a Polsatu - 11%. Rok temu sporo straciły media publiczne i TVN, a zyskał Polsat, ale w tym roku mimo zmian, z programami informacyjnymi TVP zostało już tylko 13% telewidzów.

Zyskały na podobnym poziomie TVN i Polsat, których to kanały informacyjne ogląda teraz odpowiednio 30% telewidzów i 20%, a największy wzrost popularności zanotowała wspomniana TV Republika, z 0,1% do 5%.

Pomijając kwestie polityczne, a więc sympatyków poszczególnych partii, co wydaje się oczywiste - kto i gdzie poprzechodził, a nie chciałbym tu tego poruszać, sprawdźmy przekrój demograficzny tych, którzy zostali z najpopularniejszymi na ten moment w TVP 1 programami informacyjnymi.

Tak więc, są to głównie osoby starsze w wieku 65 lat - 19% badanych (jedynie 2% z grupy wiekowej 25-34 lata wskazuje teraz programy w TVP 1 jako główne źródło informacji), zamieszkujące mniejsze miejscowości - 11% na wsi (tylko 4% w największych miastach) oraz gorzej wykształceni - 19% wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (zaledwie 2% wśród osób z wykształceniem wyższym).

Sytuacja wydaje się więc dramatyczna, mówimy tu wprawdzie tak naprawdę tylko o pierwszych 7 miesiącach po zmianach w TVP, niemniej wyraźnie straciła ona wiernych widzów, którzy oglądali jej programy informacyjne przez ostatnie 7 lat - z wiadomych względów. Jednak problemem jest to, że nie powrócili do niej widzowie, którzy przeszli po 2015 roku do TVN i Polsatu. Co więcej, jeszcze liczniej zasilili oni teraz grono konkurencyjnych stacji.

Źródło: CBOS.

