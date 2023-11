Nawigacja w telefonie nie działa. Jak to naprawić?

Mapy Google to bez wątpienia najpopularniejsza aplikacja do nawigacji - zarówno samochodowej, jak i pieszej. Jednak co zrobić, gdy nagle nawigacja przestanie działać i Mapy Google nie mogą nas zlokalizować?

Obecnie nie trzeba sięgać po mapy, by gdzieś dotrzeć. Wystarczy smartfon, aplikacja oferująca nawigację i dostęp do sieci. Wszystkiego dowiemy się z ekranu telefonu - od trasy po przybliżony czas podróży. Dowiemy się, czy napotkamy korki, co znajdziemy w pobliżu i co warto zobaczyć. Mapy Google, Mapy Apple i inne tego typu rozwiązania prześcigają się w dostarczaniu użytkownikom rozwiązań, które pomogą odnaleźć się w nie tylko w obcym mieście.

Jednak co zrobić w przypadku, gdy nagle nawigacja przestaje działać w telefonie, co w konsekwencji oznacza brak możliwości korzystanie z map - także tych od Google? Powodów może być kilka, w tym takie proste do naprawienia jak upewnienie się, czy w urządzeniu nie został zablokowany dostęp do nawigacji. Jak to zrobić?

iPhone

Jak zezwalać aplikacjom na dostęp do informacji o lokalizacji w iPhonie? Jest to wymagane dla niektórych aplikacji, które nie będą działały, jeśli nie włączymy dla nich usług lokalizacji. W momencie, w którym aplikacja jest uruchamiana po raz pierwszy wyświetli monit z informacją, o konieczności nadania jej dostępu do usług lokalizacji. W tym momencie mamy kilka opcji do wyboru:

Stuknij opcję Pozwalaj, aby pozwolić aplikacji na używanie usług lokalizacji.

Stuknij opcję Nie pozwalaj, aby uniemożliwić dostęp.2.

Stuknij pozycję Zapytaj następnym razem lub Gdy udostępniam, aby wybrać opcję Pozwalaj, gdy używam aplikacji, Pozwól raz lub Nie pozwalaj.

Warto pamiętać, że urządzenia z systemem iOS i iPadOS mogą używać sieci Wi-Fi i technologii Bluetooth do określania Twojego położenia. Lokalizacja na podstawie systemu GPS i sieci komórkowej jest dostępna na telefonie iPhone i iPadzie (Wi-Fi + Cellular).

A co jeśli chcemy sprawdzić, czy dana aplikacja ma dostęp do lokalizacji? To również bardzo proste:

Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji.

Sprawdź, czy usługi lokalizacje są włączone - to ważny krok do określenia, czy iPhone w ogóle może nas lokalizować

Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację.

Stuknij aplikację i wybierz jedną z opcji: Nigdy: uniemożliwia dostęp do usług lokalizacji. Zapytaj następnym razem lub Gdy udostępniam: umożliwia wybór opcji Zawsze podczas używania aplikacji, Pozwól raz lub Nie pozwalaj. Gdy używam aplikacji: umożliwia dostęp do usług lokalizacji, tylko gdy aplikacja lub jedna z jej funkcji jest widoczna na ekranie. Jeśli dla aplikacji wybrano opcję Gdy używam aplikacji, podczas korzystania z niej możesz zobaczyć niebieski pasek stanu z informacją, że aplikacja aktywnie używa Twojej lokalizacji. Zawsze: pozwala na dostęp do usług lokalizacji, nawet gdy aplikacja działa w tle.



Informacje o uprawnieniach nadawanych aplikacjom można też znaleźć na kartach aplikacji w Ustawieniach iPhone'a. To również z tego miejsca możemy zmienić opcje związane z położeniem, mikrofonem, aparatem, powiadomieniami, czy dostępem do danych komórkowych.

Smartfon z systemem Android

Po włączeniu lokalizacji w ustawieniach systemowych, użytkownicy smartfonów z Androidem mogą korzystać z usług związanych z lokalizacją, np. otrzymywać lepsze lokalne wyniki wyszukiwania takie jak prognozy dotyczące sytuacji na drodze do pracy czy restauracje w pobliżu na podstawie lokalizacji telefonu. By włączyć lub wyłączyć lokalizację w telefonie wystarczy przesunąć palcem z góry ekranu w dół i przytrzymać palec na ikonie lokalizacji - można też to zrobić przechodząc do ustawień telefonu.

Aplikacje na Androida mają własne ustawienia lokalizacji. Jak je sprawdzić?

Przesuń palcem z góry ekranu w dół.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę Lokalizacja . Jeśli nie widzisz opcji Lokalizacja: Kliknij ikonę Edytuj lub Ustawienia. Następnie przeciągnij Lokalizację do Szybkich ustawień.

. Jeśli nie widzisz opcji Lokalizacja: Kliknij Dostęp do lokalizacji.

W sekcji "Mają ciągły dostęp", "Mają dostęp tylko podczas używania" i "Nie mają dostępu" znajdź aplikacje, które mogą korzystać z lokalizacji telefonu.

Aby zmienić uprawnienia aplikacji, kliknij ją, a następnie wybierz dostęp do lokalizacji.

Jeśli jednak ponowne włączenie lokalizacji nie działa i żadna ze standardowych procedur nadawania uprawnień nie zdaje egzaminu - nawet po ponownym uruchomieniu urządzenia lub przywróceniu go do ustawień fabrycznych - jedyną opcją pozostaje udanie się do serwisu w celu poszerzenia diagnostyki i ewentualnych napraw sprzętu.