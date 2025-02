Nawigacja Google z dużą aktualizacją już trafiła do kierowców!

Aplikacja Waze zaserwowało właśnie świeżutką aktualizację aplikacji (dostępną zarówno na Androida jak i iOS), która dodaje opcję, na którą użytkownicy czekali z utęsknieniem. Aplikacja nareszcie pozwoli wyświetlić mapę nawigacyjną oraz zestaw najważniejszych informacji na ekranie deski rozdzielczej!

Waze zmienia się ku lepszemu. Nawigacja będzie jeszcze wygodniejsza

Jako że w ostatnich latach coraz więcej nowoczesnych samochodów zastępuje tradycyjne wskaźniki analogowe cyfrowymi ekranami, projektanci zarówno samochodów jak i oprogramowania mają wiele pomysłów jak je efektywnie wykorzystać. Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie, które zapewnia większą elastyczność w wyświetlaniu informacji oraz otwiera drogę do nowych, wcześniej niedostępnych, funkcji. Jednym z nich jest umieszczenie nawigacji bezpośrednio na linii wzroku kierowcy. Dzięki temu główny ekran systemu multimedialnego jest "wolny" i może zostać wykorzystywany do innych zadań, np. wygodnego zarządzania odtwarzaną muzyką czy obsługi połączeń telefonicznych bez konieczności dodatkowych kombinacji..

Dotychczas większość samochodów obsługiwała wyświetlanie danych nawigacyjnych jedynie za pośrednictwem fabrycznych systemów. Teraz jednak wybrane modele pojazdów mogą pobierać dane bezpośrednio z aplikacji na smartfonie, i w najnowszej wersji Waze dodaje obsługę tej funkcji.

Źródło: https://www.reddit.com/r/waze/comments/1iyize8/waze_now_shows_on_my_instrument_cluster_after/

Po wielu miesiącach beta testów, Waze w wersji 5.4 oficjalnie wprowadza możliwość wyświetlania nawigacji na desce rozdzielczej wybranych pojazdów. Aktualizacja jest już dostępna zarówno na smartfonach z systemen iOS, jak i Androidem dzięki CarPlay oraz Android Auto. Jak zauważają użytkownicy Reddita, opcja ta była stopniowo udostępniana użytkownikom na przestrzeni ostatnich dni - krok po kroku trafiając do kolejnych szczęśliwców.

Nowa funkcja wymaga wsparcia ze strony samego samochodu. Na ten moment tylko wybrane marki obsługują tę technologię. Do czołowych producentów, którzy oferują wsparcie dla nowych opcji Waze, są: BMW, Ford (wybrane modele), Volvo i Polestar. W przypadku ostatniego z producentów, funkcja ta działa niezależnie od natywnej aplikacji Waze dostępnej w systemie pojazdu. Obecnie wyświetlane informacje ograniczają się do mapy i wskazówek dotyczących nawigacji – użytkownicy nie mają możliwości zgłaszania zagrożeń na drodze.

Aktualizacja Waze już dostępna

Waze w wersji 5.4 jest już dostępne do pobrania zarówno w sklepie Google Play jak i App Store. Jeżeli jesteście właścicielami samochodu który oferuje wsparcie dla nowej funkcji Waze - warto dać jej szansę. Będzie znacznie wygodniej!

Fajnie widzieć, że Google regularnie myśli o Waze i oferuje nawigacji naprawdę ciekawe funkcje. Wciąż jest to dość... dziwne, że internetowy gigant ma w swoim portfolio dwie aplikacje służące do nawigacji -- i jeszcze rozwija je asynchronicznie. No ale te nowości w Waze dają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości trafią również do Map Google.