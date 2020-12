Nawet nie zdawaliście sobie sprawy z tego, ile dodatkowych korzyści Play oferuje swoim abonentom

Kiedy ostatni raz wczytywaliście się w szczegóły ofert abonamentowych czy szukaliście dodatkowych korzyści poza podstawową zawartością poszczególnych pakietów? Okazuje się, że jest ich sporo. Sam nie spodziewałem się, że znajdę ich tyle u naszego fioletowego operatora sieci Play.

Jeszcze z 10 lat temu wybierając spośród różnych abonamentów, sprawdzaliśmy cenniki za połączenia, wiadomości SMS czy limity za transfer danych. To decydowało o wyborze tego czy innego operatora. Dziś, kiedy oferty nie różnią się zbytnio od siebie i prawie wszystkie mają w sobie nielimitowane rozmowy, wiadomości i podobne limity transferu danych, warto zajrzeć głębiej w dane oferty. Akurat w przypadku Play można ich znaleźć naprawdę sporo. Wśród nich znajdują się takie, które zwiększają ich opłacalność przez cały okres umowy.

Aplikacja PLAY24

Podstawowe źródło korzyści przez cały czas korzystania z usług Play, nie tylko w abonamencie, ale i w ofercie na kartę, to główna aplikacja mobilna PLAY, w której można załatwić niemal wszystkie swoje sprawy. Swoją drogą jest ona najlepiej ocenianą aplikacją operatora w sklepach Google Play i App Store.

Regularnie serwowane są w niej promocje, najczęściej związane z przyznawaniem dodatkowym GB do wykorzystania – tak jak obecnie, gdy klienci Play mogą odebrać 2 GB transferu danych. Są również promocje, którą wiążą się z jakimś konkretnym wydarzeniem w danym czasie.

Niewątpliwie takim dużym wydarzeniem ostatniego czasu jest premiera gry Cyberpunk 2077, z okazji której w Play24 każdy chętny może uruchomić mini-grę z odkrywaniem dzielnic Night City, a po jej przejściu pobrać sobie tapetę prosto ze świata tej produkcji.

Warto więc zaglądać do tej aplikacji regularnie, by nie przegapić żadnej okazji, kolejna taka ma się pojawić już na początku przyszłego roku.

Filmy i seriale oraz muzyka w ramach abonamentu

Play już od wielu lat znany jest jako ten operator, który oferuje najwięcej rozrywki w swoich ofertach. Zaczął od świetnych promocji we współpracy z muzyczną platformą streamingową TIDAL, poprzez uruchomienie własnej usługi telewizyjnej PLAY NOW aż po zaoferowanie swoim klientom aż 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video.

Co ważne, ten ostatni jest dostępny dla zdecydowanej większości ofert abonamentowych a nie tylko w najnowszych ofertach. Promocja jest dostępna już od początku roku, ale jeśli jeszcze nie aktywowaliście dostępu do Amazon Prime Video to koniecznie to zróbcie. Standardowy miesięczny dostęp do tego serwisu kosztuje 25 zł, co przez pół roku przekłada się na 150 zł oszczędności. Warto dodać, że po promocji można oglądać dalej lub zrezygnować w dowolnym momencie.

Kolejna korzyść w abonamencie Play to dostęp do muzyki w serwisie Tidal, którego regularny koszt wynosi 19,99 zł miesięcznie. W planie Play SOLO M można z niego korzystać przez 3 miesiące bez żadnych opłat, a w planie Play SOLO L i HOMEBOX przez pół roku za darmo.

Podstawowy pakiet telewizyjny w cenie abonamentu

Natomiast na cały okres umowy, każdy abonent planów od Play SOLO M wzwyż może oglądać podstawowy pakiet kanałów w ramach oferty PLAY NOW, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

To zdecydowanie szerszy zakres kanałów niż mamy dostępny z poziomu naziemnej telewizji cyfrowej. Znalazły się tu między innymi Comedy Central czy Paramount Channel.

Za mało? Aktualnie każdy dodatkowy pakiet można przetestować przez miesiąc zupełnie za darmo. Łącznie z zestawem kanałów HBO i dostępem do HBO GO. Podobna promocja obejmuje pakiety Extra z kanałami BBC Brit, AXN czy 13 Ulica jak również Sport z ofertą kanałów Eleven Sports czy News z TVN24, CNN oraz Kids, między innymi z Cartoon Network, Nick Jr czy Da Vinci.

Zestaw usług na próbę do przetestowania za darmo

Ochrona bliskich i bezpieczne korzystanie ze smartfona

Usługa Bezpieczna rodzina w Play oferuje darmowy miesiąc korzystania i to zarówno w wersji Premium (ze zdalnym blokowaniem telefonu czy wglądem w historię przeglądanych stron www i oglądanych filmów na YouTube), jak i w podstawowej wersji – Standard.

To rozwiązanie, skierowane głównie do rodziców, pozwala kompleksowo nie tylko chronić swoje pociechy w sieci oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem online, ale i w rzeczywistości, dzięki modułowi lokalizacji i wyznaczaniu stref bezpieczeństwa.

Ochrona Internetu – więcej niż antywirus

Podobnie przez jeden miesiąc można za darmo przetestować w Play Ochronę Internetu, zaawansowany antywirus z funkcją bezpiecznego przeglądania sieci. Dzięki tej usłudze możemy bez obaw robić zakupy online, a Play zadba o bezpieczeństwo naszych danych. Ochrona Internetu dostępna jest dla wszystkich klientów operatora. Użytkownicy oferty na kartę i MIX mogą skorzystać z najtańszej wersji, która można zainstalować na dwóch urządzeniach.

Nielimitowany dostęp do 60 tysięcy e-booków

Warta darmowego przetestowania przez miesiąc jest też Czytelnia w Play by Legimi, dzięki której uzyskamy dostęp do ponad 60 tysięcy e-booków, a wybrane ze zbioru pozycje będziemy mogli czytać na dowolnym urządzeniu, nawet bez dostępu do sieci. Po darmowym miesiącu koszt usługi wyniesie nas 19,99 zł miesięcznie.

Nauka angielskiego z Busuu

Klienci Play, którzy chcą się nauczyć zdalnie któregoś z języków obcych, mogą skorzystać z darmowego, tygodniowego dostępu do platformy Busuu i przetestować możliwości jakie niesie ze sobą ta platforma, bez ponoszenia kosztów.

Po darmowym okresie można tu aktywować już płatny plan na tydzień, miesiąc lub rok, które kosztują odpowiednio 4,99 zł, 17,99 zł i 149,99 zł.

Opcja ta dostępna jest zarówno dla klientów abonamentowych Play, jak i użytkowników ofert na kartę czy MIX.

Koszykarskie emocje na najwyższym poziomie

Nowy sezon NBA właśnie startuje i każdy fan najlepszej koszykarskiej ligi świata wie, że najlepszą opcją na oglądanie rozgrywek jest NBA League Pass. W dużym skrócie to jak Netflix ze wszystkimi meczami NBA – na żywo lub na życzenie. Pozwala oglądać spotkania zarówno na komputerze, telefonie, tablecie czy telewizorze podłączonym do internetu. Klienci Play jako jedyni w Polsce mogą skorzystać z tej ekskluzywnej oferty i aktywować subskrypcję NBA League Pass bez podawania numeru karty kredytowej. Co więcej – pierwsze pełne 14 dni korzystania z serwisu jest bezpłatne. Po tym okresie subskrypcja kosztuje 69,99 zł miesięcznie (cena na oficjalnej stronie to 74,99 zł miesięcznie).

Zakupy Mobilne w Play

Kolejna opcja w Play, dzięki której możemy skorzystać z licznych promocji to usługa Zapłać z Play. Po ustawieniu tej płatności jako domyślnej możemy skorzystać na przykład z obniżonej ceny pierwszego kursu z iTaxi o 10 zł lub za parking czy bilet komunikacji miejskiej z moBiLET. Warto się jednak pospieszyć – obie promocje są ważne tylko do końca grudnia! Dla czytelników prasy Play przygotował możliwość przetestowania przez 14 dni za darmo dostępu do Publico24 Newsstand, czy aż miesięczny dostęp za darmo do wszystkich publikacji i artykułów na Wyborcza.pl.

Są tu też bonusy dla fanów gier. Po ustawieniu płatności z Play w App Store lub Google Play możemy za darmo korzystać przez pierwszy miesiąc z dostępu do odpowiednio Apple Arcade czy Google Play Pass, czyli ogromnych bibliotek gier i aplikacji bez reklam. Z kolei fani gier retro, mogą za darmo przez tydzień skorzystać z dostępu do ponad 1000 gier w ramach Antstream Arcade, a jeśli taka forma rozrywki przypadnie im do gustu kontynuować granie w retro produkcje za pomocą jednego z wariantów dostępu do usługi: tygodniowego za 8 zł oraz miesięcznego za 25 zł.

Te i inne promocje przy korzystaniu z usługi Zakupy Mobilne w Play pojawiają się regularnie na tej stronie, warto więc ją obserwować i wyłapywać co ciekawsze oferty.

Zdecydowanie jednak najlepsze opcje, które mają wpływ na ostateczny koszt, jaki ponosimy w abonamencie Play, dostępne są domyślnie w planie Play SOLO M, L i HOMEBOX. W zasadzie nie ma na rynku innej podobnej oferty, gdzie na start przez cały okres umowy możemy oglądać niektóre kanały kablowe (na przykład FOX Comedy czy Comedy Central), czy przez pół roku korzystać z serwisu z filmami i serialami Amazon Prime Video, a wszystko to jako darmowy dotatek do wybranego abonamentu.

—

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Play.