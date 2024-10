Mecz oczami Messiego. Nowa technologia wkracza na stadiony

Organizacje piłkarskie stale szukają nowych pomysłów na uatrakcyjnienie futbolowego widowiska i dostosowanie transmisji do indywidualnych preferencji widza. Były mecze bez komentatorów, były transmisje z perspektywy stadionowej publiczności i były też bardzo ciepło przyjęte transmisje w technologii Hawk-Eye, które w czasie rzeczywistym pokazywały między innymi prędkość piłkarzy czy prawdopodobieństwo strzelenia bramki z danej pozycji. Tym razem jednak mówimy o rozwiązaniu, które pozwoli niemalże poczuć się jak piłkarz na boisku – i to nie byle jaki. MLS już niebawem pokaże mecz z perspektywy Messiego.

Poczuj się jak Leo Messi

Amerykańska ekstraklasa – do niedawna wyszydzana i nazywana destynacją piłkarskich emerytów – przeżywa ostatnio swój złoty okres. Wszystko za sprawą Leo Messiego, który transferem do Interu Miami przyciągnął do MLS prawie milion nowych widzów. Włodarze ligi dwoją się i troją, by jak najbardziej wykorzystać wizerunek Argentyńczyka, a ich nowym pomyłem jest Messi Cam.

Leo w meczu ze zwycięzcą starcia CF Montreal - Atlanta United (zaplanowanym na 25 października) grać będzie z przyczepiona kamerą GoPro na klatce piersiowej. Dzięki temu fani będą mogli dokładnie śledzić każdą akcję, każde podanie i każdy strzał legendarnego piłkarza, a także poczuć meczową atmosferę w sposób nieosiągalny z trybun. Co ciekawe sama transmisja będzie dostępna na TikToku zupełnie za darmo, więc to też swego rodzaju nowość.

To będzie pierwszy w historii mecz z perspektywy Messiego, sam pomysł podpięcia kamery do koszulki piłkarzy pojawił się już wcześniej. Taki eksperyment przeprowadziła już między innymi Sparta Praga oraz Aston Villa – tutaj możecie zobaczyć fragment debiutu Youriego Tielemansa z wykorzystaniem tej technologii.

