Naukowcy sprawdzili, niecodzienną rzecz. Uważaj, możesz się rozmarzyć o przeszłości

Prawdopodobnie każdy z nas ma kilka takich momentów w pamięci, do których wraca się rozmarzyć o przeszłości. Czy to będzie dzieciństwo, czy beztroskie czasy spędzone z przyjaciółmi na zabawie, jest to jakiś punkt zaczepienia. Niektórzy robią to częściej i to właśnie ta grupa została sprawdzona przez naukowców.

Naukowcy sprawdzili, czy sentymentalni ludzie czymś się różnią

Czy masz wielu bliskich przyjaciół i dbasz o te relacje jak o najcenniejszy skarb? Jeśli tak, to wszystko wskazuje na to, że jesteś osobą skłonną do nostalgii. Jak dowodzą badania, osoby, które częściej wracają myślami do przeszłych chwil, mają więcej bliskich znajomych i przykładają większą wagę do pielęgnowania swoich relacji z osobami w ich otoczeniu.

Źródło: Pixar, Disney

To wnioski z nowego badania opublikowanego w periodyku Cognition and Emotion (Percepcja i Emocje). W eksperymencie wzięło udział niemal 1 500 osób ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Europy. Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo oraz Uniwersytetu w Kioto podkreślają, że dbanie o bliskie relacje ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Badania wykazały już wcześniej, że osoby posiadające silne więzi są szczęśliwsze, rzadziej cierpią na depresję i żyją dłużej. Co więcej, mocne relacje pozwalają lepiej radzić sobie w trudnych chwilach.

Smutne, ale prawdziwe – przyjaźnie się kurczą z wiekiem

Chociaż bliskie więzi są ważne, niestety nasz krąg społeczny zwykle maleje wraz z wiekiem. W celu sprawdzenia, jak nostalgia wpływa na relacje, naukowcy przeprowadzili trzy eksperymenty.

W pierwszym badaniu wzięli udział amerykańscy studenci (średnio 19 letni), którzy odpowiadali na pytania dotyczące skłonności do nostalgii oraz liczby bliskich znajomych. Przeciętny uczestnik miał siedmiu bardzo bliskich przyjaciół i 21 innych ważnych dla niego osób. Osoby bardziej nostalgiczne przywiązywały większą wagę do podtrzymywania relacji i miały więcej bliskich znajomych.

W drugim eksperymencie podobne pytania zadano dorosłym Amerykanom. Ich średnia wieku wynosiła 40 lat, a ich sieć kontaktów była mniejsza niż u studentów – mieli przeciętnie pięciu bardzo bliskich znajomych i 14 innych ważnych osób. Wyniki ponownie pokazały, że osoby nostalgiczne inwestowały więcej wysiłku w podtrzymywanie przyjaźni.

Trzecie badanie oparło się na danych z holenderskiego projektu LISS, który przez siedem lat monitorował wpływ nostalgii generowany przez sieci społecznościowe. Okazało się, że z wiekiem ludzie stają się bardziej nostalgicznymi – średni wynik wzrósł z 3,95 do 4,21. Zaś osoby, które rzadziej się poddawały wspominaniu, kontaktów ubyło aż o 18%.

W ten sposób bardziej doceniamy więzi

Zebrane wyniki sugerują, że skłonność do wspominania dawnych, radosnych chwil pomaga docenić wartość relacji i motywuje do ich pielęgnowania.

„Osoby, które częściej przeżywają nostalgię i cenią te wspomnienia, są wrażliwsze w sprawie swoich bliskich relacji i potrzebują je pielęgnować”, podkreśla Kuan-Ju Huang, doktorant na Uniwersytecie w Kioto

Sam Huang przyznaje, że jest nostalgiczną osobą i opowiada, jak jego oddalenie od domu wzbudziło zainteresowanie tym tematem. Jako student zagraniczny, uczący się w Japonii, w czasie odosobnienia pięć lat temu, zauważył, że wiele osób znajdowało pocieszenie w nostalgicznym słuchaniu muzyki i oglądaniu starych nagrań. Badania pokazują, że nostalgia częściej pojawia się u młodych dorosłych i osób starszych, lecz dzieje się to z różnych powodów. Młodzi ludzie tęsknią za okresem szkolnym i rodziną, gdy życie stawia przed nimi nowe wyzwania. Starsi zaś częściej wspominają swoje doświadczenia w kontekście straty i upływającego czasu.

Chociaż badanie nie kategoryzowało rygorystycznie badanych obszarów – na przykład nie rozróżniano relacji według podziału na przyjaciół, rodzinę czy związki romantyczne – jego wyniki jasno pokazują, że wspominanie przeszłości może być tajną bronią w podtrzymywaniu relacji.

Źródło: physical.org