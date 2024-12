Dotyczył on rodziny ssaków, lecz zaskakująco nie był to człowiek. Okazuje się, że szaleństwu na punkcie garderoby, nie ulegają wyłącznie Homo Sapiens, lecz i inni reprezentanci fauny. Wyobraźcie sobie — i nie jest to żart — że w latach osiemdziesiątych orki oszalały na punkcie czapek.

Orki znów noszą czapki, wraca moda lata osiemdziesiątych

Badacze znów mają powód do zagwozdki. Co się wydarzyło, że najwyraźniej orki znów zaczęły nosić kapelusze. Nie wiadomo co jest w tym bardziej szokującego, to że w ogóle tak robią czy fakt, że ten modowy trend miał już miejsce w latach osiemdziesiątych. Te stworzenia dzięki wielu filmom zyskały na w oczach wielu status miłych zwierząt, przez co jest łatwo zapomnieć, że te zwierzęta są drapieżnikami. Zatem „materiał”, z którego została wykonana czapka, może zaskoczyć.

Orka z łososiem na głowei / Jim Pasola

Naukowcy z amerykańskiego stanu Waszyngton, dostrzegli orkę, która na swojej głowie balansowała truchłem niedojedzonego łososia. Ów trend jest znany jako „czapka z martwego łososia”. Naprawdę, trudniej o nazwę, która by w prostszy i dokładniejszy sposób opisywała niecodzienną stylówkę tych drapieżnych ssaków. Prawdopodobnie jest to także bardzo praktyczny gadżet, który w trakcie podróży nie tylko wyróżni zwierzę wśród swoich sąsiadów, lecz i zapewni przekąskę w długiej trasie.

"Naprawdę, nie mamy pojęcia, co go sprowokowało to zaczęcia, dlaczego się to wydarzyło oraz dlaczego wrócił ten trend"

Skomentowała doktor Deborah Giles, badawczyni w rządowej fundacji non profit stanu Waszyngton Wild Orca dla New Scientist. Została zapytana od niecodzienne zachowanie 33 letniego samca orki J27 Blackberry, którego udało się uchwycić na fotografii.

Niespodziewanie się pojawiła, aby równie gwałtownie zniknąć

Niecodzienne zjawisko zostało już zauważone w 1987 roku, to wtedy udokumentowano samicę orki, noszącą czapkę przez niemalże cały rok, musiała być niezwykle oddana tej sztuce. Jej pasja najwyraźniej przemówiła do pozostałych zwierząt. Orki są bardzo inteligentnymi istotami i do tego towarzyskimi, więc gdy wieść o nowej modzie się rozniosła pocztą pantoflową, inne drapieżniki zaczęły imitować pionierkę tego wystroju.

"To prawda, że orki mają trendy w swoim otoczeniu, tak samo jak to, że w późnych latach osiemdziesiątych, zaobserwowano konkretną grupę, która miała swój krótkożyjący trend „noszenia” martwych łososi na głowach", powiedziała w mailu do Gizmodo, manager Orca Network Stephanie Raymond

Tak jak równie nieoczekiwanie się to zachowanie pojawiło, tak samo nagle zniknęło i w 1988 roku zainteresowanie wygasło. Zupełnie jak w świecie ludzi. Co ciekawe, nie tylko te walenie zostały przyłapane na ozdabianiu głowy. Według informacji podanej we wpisie organizacji ORCA długopłetwiec oceaniczny tak bardzo lubi nosić na głowie wodorosty, że jest to trend popularny na obydwu półkulach! Naukowcy podejrzewają, że nie jest to czynione z praktycznych powodów, a wręcz przeciwnie. Po prostu tym oceanicznym ssakom... Jest tak przyjemnie.

Morał tej historii jest oczywisty

Długopłetwiec oceaniczny / Oliver Tsappis

Temat jest zabawny i bardzo uroczy, lecz kryje w sobie więcej głębi niż na pierwszy rzut oka widać. W końcu, czy to nie jest wspaniałe, że nie tylko ludzie są zdolni do wykonywania najbardziej „ludzkich” czynności dla samej przyjemności? Niektóre walenie noszą czapki, bo jest to dla nich pociągające! Czyż morałem tej historii nie powinno być, żeby ludzkość w końcu się nauczyła, że nie jest sama na tym świecie? Gdzieś tam są zwierzęta lubiące rzeczy podobne do nas, one nie wpływają destrukcyjnie na nasze życia, więc czemu człowiek nie może się pohamować?