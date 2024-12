Dziwne zachowanie małp. Chyba znamy przyczynę

Naukowcy już jakiś czas temu zauważyli, że z małpami dzieje się coś dziwnego. Niecodzienne zachowanie organizmów naczelnych ssaków jest powodem do niepokoju. Badacze doszli do dwóch wniosków, ale tylko jeden z nich można nazwać "dobrą wiadomością". Najprawdopodobniej wiemy już, co w tak negatywny sposób wpływa na organizmy małp. Zła z kolei jest taka, że będzie tylko gorzej.

Kapucynki chorują przez temperatury?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Michigan wykazało, że wyższe temperatury mogą osłabiać układ odpornościowy dzikich małp kapucynek, szczególnie młodych osobników. Wyniki te, opublikowane w czasopiśmie Science Advances, wskazują, że zmiany klimatyczne mogą wywierać nieoczekiwany wpływ na fizjologię zwierząt.

Naukowcy przeprowadzili badanie na populacji dzikich kapucynek białolicowych w rezerwacie leśnym Taboga w Kostaryce, w ramach projektu badawczego Capuchinos de Taboga. Zespół badawczy, kierowany przez doktorantkę antropologii Jordan Lucore, stwierdził, że już dwutygodniowy okres temperatur około 30°C powodował spadek ogólnej wydajności układu odpornościowego kapucynek. Szczególnie silnie dotknięte były młode osobniki, które polegają głównie na wrodzonej odporności, ponieważ ich układ adaptacyjny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

Szczególnie niepokojące jest tutaj to, że do tej pory kapucynki były uważane za gatunek będący w stanie przystosować się do różnych środowisk. Tym bardziej zaskakujące jest odkrycie, że i tak stosunkowo niskie temperatury mają tak duży wpływ na układ odpornościowy ssaków endotermicznych. Chociaż badania dotyczyły zwierząt, ich wyniki mogą mieć szersze znaczenie nawet w kontekście człowieka. Konieczne będzie przeprowadzenie długoterminowych analiz, aby ocenić, czy osłabiona odporność prowadzi do pogorszenia zdrowia lub spadku wskaźników reprodukcji w kolejnych pokoleniach małp.

