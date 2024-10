NASA napędza gospodarkę. Agencja w 2023 roku wygenerowała krocie

USA pompuje w NASA ogromne pieniądze, ale nie są to środki wyrzucone w błoto. Z najnowszego raportu amerykańskiej agencji wynika, że działania NASA w 2023 wniosły do gospodarki trzykrotność swojego budżetu. Liczby robią wrażenie

Reklama

NASA „napędza wzrost gospodarczy, inspiruje przyszłe pokolenia”

Rok 2023 był dla NASA bardzo pracowitym czasem. Amerykańskim badaczom udało się między innymi sprowadzić na Ziemię próbki z asteroidy Bennu, co pozwoliło przyczynić się do lepszego zrozumienia początków Układu Słonecznego, ustanowić nowy rekord długości amerykańskiego pobytu w kosmosie (Frank Rubio spędził 371 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej), a także wybrać załogę i przygotować sprzęt do misji Artemis II (pierwszy załogowy lot wokół Księżyca w XXI wieku).

Źródło: NASA

NASA udało się dać cenny wkład w rozwój państwowej gospodarki. W niedawno opublikowanym raporcie za 2023 rok czytamy, że agencja wniosła do ​​gospodarki aż 75,6 miliarda dolarów – to stanowi trzykrotność budżetu agencji na ten rok, który wynosił 25,4 miliarda dolarów. Projekty powrotu na Księżyc i lotu na Marsa stworzyły 96 479 miejsc pracy, a dzięki inwestycjach w badania klimatu NASA mogła stworzyć 32 tys. kolejnych stanowisk.

Inwestowanie w NASA oznacza inwestowanie w amerykańskich pracowników, amerykańskie innowacje, amerykańską gospodarkę i amerykańską konkurencyjność gospodarczą. Nasza praca nie tylko poszerza naszą wiedzę o wszechświecie — napędza wzrost gospodarczy, inspiruje przyszłe pokolenia i poprawia jakość naszego życia – Bill Nelson, NASA

Badacze NASA prężnie pracowali też nad szeroko rozumianymi innowacjami technologicznymi. Rok 2023 udało się zamknąć z 40 nowymi zgłoszeniami patentowymi i wydaniem 69 patentów. Więcej na ten temat w pełnym raporcie, który znajdziecie tutaj.

Prognozy na następne lata nie są jednak szczególnie optymistyczne. Agencja boryka się z problemami infrastrukturalnymi i finansowymi, które mogą wpłynąć na powodzenie części projektów. O walce NASA z dziurą budżetową przeczytacie we wpisie Patryka.

Stock image from Depositphotos