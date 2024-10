NASA walczy z dziurą budżetową. Część misji zostanie porzucona

NASA od dekad była synonimem globalnej dominacji w dziedzinie eksploracji kosmosu. Od historycznego lądowania na Księżycu, po złożone misje na Marsa, agencja nieprzerwanie przesuwała granice ludzkich możliwości. Jednak raport opublikowany przez Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych, zatytułowany „NASA na rozdrożu: Utrzymanie kadry, infrastruktury i technologicznej przewagi w nadchodzących dekadach”, jasno wskazuje, że NASA stoi przed poważnymi wyzwaniami, które mogą zagrozić jej pozycji lidera. Problemy finansowe, starzejąca się infrastruktura oraz wzrastająca konkurencja ze strony Chin i Indii mogą wpłynąć na przyszłość amerykańskiej agencji kosmicznej.

Problemy infrastrukturalne i brak zasobów finansowych

Jednym z najważniejszych problemów, z którymi boryka się NASA, jest jej przestarzała infrastruktura. Budynki, urządzenia i technologie, które przez lata były fundamentem jej sukcesów, stają się coraz mniej efektywne, a ich modernizacja wymaga ogromnych nakładów finansowych. Co więcej, jak podkreśla raport, agencja powinna skupić się na naprawie swojej infrastruktury, nawet kosztem odłożenia w czasie nowych misji. Norm Augustine, przewodniczący komitetu odpowiedzialnego za raport i były dyrektor generalny Lockheed Martin, stwierdził, że „NASA znajduje się w punkcie zwrotnym” i „nie jest to czas na biznes jak zwykle”.

Budżet NASA, który przez lata rósł, od 2023 roku jest cięty, co zmusza agencję do rezygnacji z niektórych projektów. W 2024 roku budżet NASA został obniżony o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, co nie uwzględnia inflacji, co dodatkowo zmniejsza jego realną wartość. Jak zauważa Marcia Smith, redaktorka SpacePolicyOnline.com, „NASA od lat zdaje sobie sprawę z problemu starzejącej się infrastruktury. Wszystko sprowadza się do pieniędzy”. W obliczu cięć budżetowych, agencja może być zmuszona do zaniechania niektórych misji, co osłabi jej pozycję w wyścigu kosmicznym.

Rośnie konkurencja: Indie i Chiny przyspieszają

Podczas gdy NASA zmaga się z problemami finansowymi i strukturalnymi, inne kraje, takie jak Chiny i Indie, dynamicznie rozwijają swoje programy kosmiczne, co stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskiej agencji. Chiny już teraz są jednym z najpoważniejszych rywali NASA, a ich ambitne plany obejmują budowę bazy na Księżycu oraz załogowe misje na Marsa. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) udowodniła swoją zdolność do realizacji skomplikowanych misji, takich jak umieszczenie na orbicie stacji kosmicznej Tiangong oraz wysłanie łazika na Marsa, co czyni ich jednym z głównych graczy na globalnej arenie kosmicznej.

Indie, chociaż do niedawna postrzegane jako mniejszy gracz w kosmicznym wyścigu, również stawiają na dynamiczny rozwój. Wysyłając misję Chandrayaan-3 na Księżyc, Indie dołączyły do elitarnego grona krajów, którym udało się wysłać własną maszynę na Srebrny Glob. Rząd Indii, z premierem Narendrą Modim na czele, nie ukrywa swoich ambicji, planując kolejne misje, w tym załogowy lot na Księżyc do 2040 roku oraz budowę stacji kosmicznej. Indie intensywnie inwestują w technologie kosmiczne, co sprawia, że stają się realnym konkurentem dla NASA.

NASA: zagrożona pozycja lidera?

Raport Narodowej Akademii Nauk jasno wskazuje, że NASA znajduje się w sytuacji, w której musi podjąć trudne decyzje. Agencja musi zdecydować, czy skupić się na naprawie infrastruktury, czy na kontynuacji nowych misji kosmicznych. Jak zauważa Scott Pace, były sekretarz wykonawczy Narodowej Rady Kosmicznej, „raport przyjmuje perspektywę instytucjonalną, nie zadając pytania, jaka NASA jest potrzebna w XXI wieku”. W dobie dynamicznego rozwoju sektora prywatnego, takiego jak SpaceX, oraz wzrastającej roli innych państw, NASA może potrzebować głębokich reform, aby utrzymać swoją pozycję.

Jednym z największych problemów agencji jest jej krótkoterminowe podejście oraz zależność od budżetu federalnego. W obliczu cięć budżetowych, NASA nie może liczyć na znaczący wzrost finansowania w nadchodzących latach, co zmusza ją do podejmowania trudnych wyborów. Jak zauważa John Logsdon, profesor w Space Policy Institute, „komitet sugeruje, że NASA musi dokonać repriorytetyzacji między realizacją misji kosmicznych a dbaniem o zdrowie instytucji. To jednak stoi w sprzeczności z kulturą NASA, która stawia na sukces misji”.

