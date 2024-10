Większa i lepsza. Chiny rozbudują swoją stację

Chińska Stacja Kosmiczna Tiangong, w pełni ukończona w listopadzie 2022 roku, już od prawie dwóch lat krąży na orbicie i jest regularnie wykorzystywana do misji załogowych i badań naukowych. Chiny nie zamierzają jednak na tym poprzestać – planują kolejne ulepszenia i rozbudowę stacji, która stanie się jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie i przyjazna dla naukowców z całego świata.

Chiny zapowiadają rozbudowę stacji kosmicznej

Stacja kosmiczna Tiangong, zbudowana przez Chińską Akademię Technologii Kosmicznych (CAST), obecnie składa się z trzech modułów połączonych w kształt litery „T”. Jednak CAST, odpowiedzialna za konstrukcję i produkcję modułów stacji, pracuje nad rozbudową, która zmieni jej strukturę. Jak powiedział Li Ming, przewodniczący komitetu nauki i technologii CAST, celem jest rozszerzenie Tiangong do kształtu „podwójnego T”.

Nowy układ pozwoli na dodanie kolejnych modułów badawczych, co zwiększy możliwości stacji w zakresie prowadzenia eksperymentów naukowych i prac badawczych. Dzięki temu możliwe będzie wysyłanie na Tiangong dodatkowych zasobników na sprzęt naukowy i duże urządzenia do prac poza stacją, co przyczyni się do rozszerzenia działań w przestrzeni kosmicznej.

Wbrew temu, co mówi NASA, Państwo Środka nie jest zamknięta na inne kraje. Chiny deklarują otwartość na współpracę międzynarodową. Li Ming podkreślił, że Tiangong jest gotowa przyjąć astronautów z innych krajów, opierając współpracę na zasadach wzajemnego szacunku i równości. Chińska stacja kosmiczna ma pozostać operacyjna co najmniej przez najbliższe dziesięć lat, a w obliczu planowanego zakończenia misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w 2030 roku, Tiangong może stać się jedyną stacją załogową na orbicie, co tylko zwiększa jej znaczenie na arenie międzynarodowej.

Grafika: depositphotos