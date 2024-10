NASA rzuca wyzwanie. Dla najlepszych 3 miliony dolarów

NASA uruchamia inicjatywę, która ma na celu znalezienie sposobu na skuteczne pozbywanie się księżycowych odpadów. Agencja nie chce, by nasz jedyny naturalny satelita zamienił się w śmietnik, jak nasza orbita.

Wraz z coraz bardziej naglącym problemem kosmicznych śmieci na orbicie, których liczba stale rośnie, NASA wprowadza nowe inicjatywy, mające na celu rozwój technologii przetwarzania odpadów. Według danych z 2023 roku na orbicie Ziemi znajduje się ponad 36 000 monitorowanych obiektów o średnicy większej niż 10 cm oraz miliony mniejszych fragmentów. W odpowiedzi na narastający problem odpadów w kosmosie oraz wyzwania związane z długoterminowymi misjami, NASA ogłosiła konkurs LunaRecycle Challenge, oferując nagrody o łącznej wartości 3 milionów dolarów dla innowatorów, którzy opracują technologie recyklingu odpadów na Księżycu.

Taka inicjatywa ma sporo sensu, gdyż już teraz kosmiczne odpady na orbicie okołoziemskiej stają się coraz bardziej uciążliwe. Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż później mierzyć się z konsekwencjami zaniedbania, więc NASA szuka sposobu, by z Księżyca nie zrobić śmietnika.

NASA szuka sposobu na recykling księżycowych śmieci

Konkurs LunaRecycle Challenge to odpowiedź na potrzebę opracowania nowatorskich technologii, które pozwolą na recykling odpadów powstałych podczas misji kosmicznych, takich jak te realizowane w ramach programu Artemis. NASA planuje nie tylko wysłanie astronautów na Księżyc, ale również zbudowanie stałej obecności ludzi na jego powierzchni. Wymaga to nowych rozwiązań w zakresie zarządzania odpadami, które będą generowane podczas długoterminowych misji – zarówno w postaci zużytych materiałów eksperymentalnych, jak i odpadów wynikających z codziennych czynności astronautów, takich jak zużyte opakowania żywności czy odzież.

Celem konkursu jest opracowanie energooszczędnych, lekkich i niskoemisyjnych systemów, które będą w stanie przetwarzać te odpady w produkty użyteczne na powierzchni Księżyca. Dzięki otwartym innowacjom NASA pragnie znaleźć rozwiązania, które nie tylko wesprą przyszłe misje kosmiczne, ale także przyczynią się do zrównoważonego rozwoju na Ziemi.

LunaRecycle Challenge oferuje dwa tory rywalizacji: Prototype Build oraz Digital Twin. Pierwszy z nich, Prototype Build, koncentruje się na opracowaniu rzeczywistych komponentów i systemów do recyklingu wybranych strumieni odpadów stałych na powierzchni Księżyca. Drugi, Digital Twin, polega na stworzeniu cyfrowej repliki pełnego systemu, który będzie odpowiedzialny za przetwarzanie odpadów oraz wytwarzanie z nich produktów.

Oba tory pozwalają uczestnikom na rywalizację o znaczną część puli nagród, a dodatkowo obniżają barierę wejścia do udziału w NASA Centennial Challenges – programie NASA, który promuje współpracę z szerokim gronem innowatorów. Uczestnicy mogą korzystać z doświadczeń poprzednich laureatów, co dodatkowo wspiera globalną współpracę i postęp technologiczny.

NASA wyznacza dalszy kierunek rozwoju technologii kosmicznych

LunaRecycle Challenge nie tylko wspiera eksplorację Księżyca, ale również odpowiada na kilka kluczowych wyzwań technologicznych, z którymi boryka się przemysł kosmiczny. W lipcu 2024 roku NASA’s Space Technology Mission Directorate opublikowała listę 187 obszarów technologicznych wymagających dalszego rozwoju, aby sprostać przyszłym potrzebom misji kosmicznych. Konkurs LunaRecycle odpowiada na trzy kluczowe potrzebyz nich: zarządzanie odpadami i logistyką w habitatach, produkcję części i produktów w kosmosie oraz na powierzchni Księżyca, a także wytwarzanie produktów z materiałów pochodzących z recyklingu.

Trzeci etap misji Artemis, w ramach którego na powierzchni Księżyca ponownie stanie człowiek, zaplanowano na wrzesień 2026, choć trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia kolejnych opóźnień, które nękają misję już od samego początku. Samo postawienie człowieka na Księżycu nie jest jednak końcem ambicji NASA dotyczących Srebrnego Globu. Agencja chce wybudować na naszym naturalnym satelicie specjalny habitat, by mogli w nim przebywać astronauci w ramach długoterminowych misji badawczych. Do zrealizowania tego celu jest jednak jeszcze daleko. Odbędzie się to na pewnie nie wcześniej niż w przyszłej dekadzie.

Grafika: depositphotos