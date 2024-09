Indie nie zdejmują nogi z gazu. W planach Księżyc i Wenus

Indie nie zwalniają tempa w realizacji swoich kosmicznych ambicji. Niedawno tamtejszy rząd zatwierdził cztery kluczowe projekty kosmiczne, które mają umocnić pozycję kraju jako jednej z najważniejszych potęg w dziedzinie eksploracji kosmosu. Rządowy budżet na te projekty wynosi 2,7 miliarda dolarów, a inwestycje obejmują m.in. misję powrotu na Księżyc, budowę modułu stacji kosmicznej oraz pierwszą misję na Wenus.

Indie powrócą na Księżyc

Księżyc znajduje się w kręgu zainteresowań największych światowych supermocarstw kosmicznych. Zarówno Stany Zjednoczony, jak i Chiny mają chrapkę na wysłanie załogi na powierzchnię Srebrnego Globu, a w przyszłości wybudowanie tam specjalnych habitatów. Ambicje te podzielają również Indie. Jednym z głównych projektów zatwierdzonych przez rząd jest misja Chandrayaan-4, która zakłada powrót na Księżyc. Na ten cel przeznaczono 253 miliony dolarów (21 miliardów rupii). Misja ta ma na celu zebranie próbek z regionu wokół południowego bieguna Księżyca, w tym z miejsca lądowania poprzedniej misji Chandrayaan-3 – znanego jako punkt Shiv Shakti.

Planowana misja Chandrayaan-4 będzie skomplikowaną operacją, wymagającą wystrzelenia czterech modułów za pomocą dwóch rakiet LVM-3. Pierwsza rakieta dostarczy na Księżyc lądownik oraz pojazd zbierający próbki, który osadzi się na krawędzi wybranego krateru w pobliżu południowego bieguna. Druga rakieta dostarczy moduł transferowy oraz moduł powrotu, który pozostanie na orbicie Księżyca. Po zebraniu próbek pojazd startowy wystartuje z powierzchni Księżyca, przetransportuje próbki do modułu powrotnego, a ten wróci na Ziemię.

Inżynierowie odpowiedzialni za misję stoją przed poważnymi wyzwaniami technicznymi, m.in. związanymi z problemem startu z powierzchni Księżyca oraz bezpiecznym powrotem na Ziemię. Jak podkreśla Anil Bhardwaj, dyrektor Laboratorium Badań Fizycznych w Gujarat, który bierze udział w wielu misjach planetarnych Indii: „Wyzwanie związane z uruchomieniem pojazdu na Księżycu i powrotem na Ziemię to skomplikowany problem inżynieryjny”.

Własna stacja kosmiczna. Indie nie chcą być zależne od USA i Chin

Indie nie tylko skupiają się na eksploracji Księżyca. Rząd zatwierdził również finansowanie na budowę pierwszego modułu indyjskiej stacji kosmicznej o nazwie Bharatiya Antariksh Station (BAS). Moduł o nazwie BAS-1 ma zostać wystrzelony na niską orbitę okołoziemską (LEO) do grudnia 2028 roku. Cała stacja ma być w pełni operacyjna do 2035 roku. Projekt ten stanowi kluczowy element strategii Indii na przyszłość, ponieważ umożliwi realizację długoterminowych misji kosmicznych i rozwój załogowych wypraw kosmicznych, w tym załogowej misji na Księżyc, której realizację Indie planują do 2040 roku.

Nie tylko Księżyc, ale i Wenus

Jednym z kolejnych ambitnych projektów Indii jest misja na Wenus, znana jako Shukrayaan. Rząd zatwierdził na ten cel 147 milionów dolarów (12,36 miliarda rupii), jednak start misji został przesunięty na marzec 2028 roku, pięć lat później niż pierwotnie planowano. Shukrayaan będzie wyposażona w zestaw instrumentów naukowych, które mają dostarczyć danych na temat atmosfery, geologii i ewolucji Wenus. Misja ta ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Wenus, mimo podobnych rozmiarów i początkowych warunków do Ziemi, ewoluowała w tak odmienny sposób.

Indie rozwijają także nową generację rakiet, która ma umożliwić realizację załogowych misji księżycowych oraz budowę stacji kosmicznej. Na rozwój rakiety Next Generation Launch Vehicle (NGLV) przeznaczono 994 miliony dolarów (82,4 miliarda rupii). NGLV będzie posiadać nośność trzykrotnie większą niż obecne rakiety LVM-3 i będzie wyposażona w wielokrotnego użytku pierwszy stopień, co ma obniżyć koszty dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Premier Narendra Modi podkreślił, że rozwój rakiety NGLV przybliży Indie do budowy stacji kosmicznej i realizacji załogowych lądowań na Księżycu do 2040 roku.

Grafika: ISRO/Twitter