NASA przeciąga jedną z misji. Chodzi o Księżyc

NASA znana jest z tego, że często przedłuża misje, których stan na to pozwala. Tym razem nie jest inaczej i CAPSTONE będzie pracować rok dłużej, niż planowano.

Dla Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej powoli staje się standardem maksymalne przedłużanie misji, o ile wykorzystywany sprzęt na to pozwala. Wystarczy wspomnieć wiropłat Ingenuity, mający planowo wykonać zaledwie kilka wzniesień w powietrze na Marsie, a finalnie był autorem ponad 70 przelotów. Podobna sytuacja dotyczy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kolejni prezydenci zapowiadali koniec finansowania projektu już kilka razy, z wieloma różnymi datami zakończenia działalności. Tymczasem ISS nadal pracuje i wszystko wskazuje na to, że pozostanie operacyjna nawet do 2030 roku.

Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że NASA przedłużyła misję miniaturowego statku kosmicznego CAPSTONE, który właśnie zakończył swój setny obieg wokół Księżyca w specjalnej orbicie zwanej near-rectilinear halo orbit (NRHO). CAPSTONE, mały CubeSat o wymiarach kuchenki mikrofalowej i wadze zaledwie 25 kg, z powodzeniem działa na orbicie księżycowej od ponad 670 dni i pozostanie aktywny przynajmniej do grudnia 2025 roku.

Misja satelity CAPSTONE przedłużona. Będzie pracować do końca 2025 roku

Misja CAPSTONE rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku, kiedy to statek został wyniesiony na orbitę przez rakietę Electron firmy Rocket Lab z Nowej Zelandii. CAPSTONE, będący własnością firmy Advanced Space z siedzibą w Westminster w stanie Kolorado, jest kluczowym elementem technologii, która umożliwi przyszłe misje na Księżyc w ramach programu Artemis NASA.

Jednym z głównych celów misji jest przetestowanie nawigacji autonomicznej w przestrzeni cis-lunarnej (między Ziemią a Księżycem). CAPSTONE wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie, które pozwala mu na autonomiczne manewry i wykrywanie anomalii. Dzięki tej technologii przyszłe statki kosmiczne będą mogły określać swoją pozycję w przestrzeni bez konieczności stałego śledzenia z Ziemi.

CAPSTONE krąży po bardzo wydłużonej orbicie NRHO, która jest idealnym miejscem dla przyszłych długoterminowych misji kosmicznych, takich jak księżycowa stacja Gateway, której zadaniem będzie wspieranie załogowych misji na południowy biegun Księżyca. Orbita ta pozwala na stabilne działanie przy minimalnym zużyciu energii i jest dogodnym punktem dla przyszłych misji zarówno na powierzchnię Księżyca, jak i dalej w przestrzeń kosmiczną.

Kolejnym ważnym aspektem misji jest współpraca z innymi statkami kosmicznymi, w tym z Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA, który od 2009 roku krąży wokół Księżyca. CAPSTONE komunikuje się z LRO, co pozwala na precyzyjne określenie swojej pozycji i przetestowanie autonomicznych systemów nawigacyjnych.

Grafika: NASA