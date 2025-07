NASA dokonała wyboru. Takim cackiem pojeżdżą po Księżycu

NASA ogłosiła wybór trzech zaawansowanych instrumentów naukowych, które w najbliższych latach trafią na Księżyc. Dwa z nich zostaną zamontowane na pokładzie nowego księżycowego pojazdu terenowego LTV, a trzeci poleci na orbitę w ramach przyszłej misji satelitarnej. Nowe technologie mają odegrać kluczową rolę w rozwoju misji Artemis i zdobywaniu bezcennych danych na temat powierzchni i wnętrza naszego naturalnego satelity.

NASA szykuje księżycowy pojazd

Lunar Terrain Vehicle to pierwszy od ponad 50 lat załogowy pojazd terenowy, który poruszać się będzie po powierzchni Księżyca. Przystosowany do transportu dwóch astronautów, jak i do samodzielnej pracy w trybie zdalnym, LTV ma umożliwić badania na niespotykaną dotąd skalę. Z jego pomocą NASA planuje realizować ambitne cele naukowe i eksploracyjne, poruszając się po trudnym, zróżnicowanym terenie południowego bieguna Księżyca.

W skład nowego pakietu badawczego wchodzą:

AIRES (Artemis Infrared Reflectance and Emission Spectrometer) - Spektrometr podczerwieni, który będzie analizować minerały i substancje lotne (takie jak woda, amoniak czy dwutlenek węgla) obecne na powierzchni Księżyca. AIRES wykorzysta dane spektroskopowe i obrazowanie w świetle widzialnym, tworząc szczegółowe mapy rozmieszczenia pierwiastków w regionie południowego bieguna. Projekt nadzoruje Phil Christensen z Arizona State University.

L-MAPS (Lunar Microwave Active-Passive Spectrometer) - Za pomocą radaru penetrującego grunt oraz spektrometru mikrofalego L-MAPS zajrzy aż do 40 metrów pod powierzchnię. Jego zadaniem będzie analiza temperatury, gęstości oraz struktur podpowierzchniowych, w tym potencjalnych złóż lodu. Kierownikiem zespołu jest Matthew Siegler z University of Hawaii.

UCIS-Moon (Ultra-Compact Imaging Spectrometer for the Moon) - Trzeci instrument nie trafi bezpośrednio na LTV, lecz zostanie wyniesiony na orbitę Księżyca w ramach osobnej misji. Będzie mapować geologię i zasoby księżycowe z góry, a także oceniać wpływ działalności ludzkiej na środowisko księżycowe. Jego szerokokątne obrazy będą pomocne w wyborze miejsc do pobierania próbek. Projekt prowadzi Abigail Fraeman z NASA Jet Propulsion Laboratory.

Grafika: NASA