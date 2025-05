Użytkownicy Windowsa 11 mają problem. Aktualizacja popsuła funkcję

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 11 — oznaczona jako KB5058411 — przynosi poważne problemy dla części użytkowników. Jak wynika z doniesień użytkowników oraz analizy serwisu Windows Latest, poprawka może kończyć się niepowodzeniem podczas instalacji, a także powodować błędy w działaniu Eksploratora plików i nieczytelność czcionek w niektórych językach azjatyckich.

Eksplorator plików przestaje działać. Użytkownicy Windowsa 11 w kropce

Aktualizacja KB5058411, będąca obowiązkową poprawką bezpieczeństwa w systemie Windows 11 wersji 24H2, nie instaluje się poprawnie na niektórych urządzeniach. Użytkownicy zgłaszają błędy o kodach: 0x800f0991, 0x80070002, 0x800f081f, 0x80070306 oraz 0xc0290122.

Najczęściej występujący błąd — 0x80070002 — oznacza, że system pobrał pliki aktualizacji, ale nie może ich odnaleźć podczas instalacji. Kod 0x80070306 pojawia się nawet na świeżo zainstalowanych i w pełni zaktualizowanych systemach, co sugeruje, że problem leży głębiej w kodzie systemu.

Jeśli uda się zainstalować poprawnie aktualizację, to wcale nie oznacza, że jest lepiej. Kolejnym poważnym problemem po zainstalowaniu aktualizacji jest niesprawność Eksploratora plików. Wielu użytkowników skarży się, że interfejs Eksploratora nie reaguje na kliknięcia — dotyczy to przede wszystkim przycisków na pasku narzędzi oraz opcji w menu. Niektóre relacje wskazują również na niestabilność całego procesu explorer.exe, co wpływa także na działanie paska zadań i menu Start.

Choć Microsoft oficjalnie nie potwierdził wszystkich problemów związanych z aktualizacją KB5058411, to zaktualizowana dokumentacja wsparcia technicznego zdradza, że firma bada problem z rozmytymi czcionkami. Dotyczy to szczególnie języków CJK (chińskiego, japońskiego i koreańskiego), a objawia się nieczytelnością tekstu w przeglądarkach opartych na silniku Chromium — takich jak Microsoft Edge czy Google Chrome.

Niektórzy użytkownicy informują również o Blue Screen of Death (BSOD) i zamrożeniu systemu po instalacji aktualizacji. Co ciekawe, wycofanie poprawki KB5058411 przywraca stabilność systemu. Dodatkowo pojawiły się pojedyncze przypadki uruchamiania się ekranu odzyskiwania BitLocker, choć głównie dotyczy to systemów Windows 10.

Grafika: depositphotos