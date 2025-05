Nie zawsze jest dobrym pomysłem, żeby spotykać bohaterów dzieciństwa. Są na szczęście takie rzeczy, które nawet po czasie wciąż zachowują swój blask sprzed lat. Jedną z nich jest nadal Windows XP i na przykład jego wbudowane gry. Jedna z nich właśnie powróciła i to całkowicie za darmo.

Pinball wrócił totalnie za darmo na telefony z Androidem

Prawdopodobnie każdy, chociaż na jakiś czas pozwolił na jakiś czas sobie się wkręcić, w kultowe, wbudowane w Windowsa XP gry. Przede wszystkim były to ikony wszech czasów Pasjans i Saper, ale wśród nich była jeszcze ta jedna, której dźwięki natychmiast grają na odpowiednich strunach wspomnień – 3D Pinball Space Cadet. Dzięki trudowi jednego dewelopera powróciła kompletnie za darmo.

Twórca Kyle Sylvertre wykorzystał zdekompilowany kod udostępniony na portalu GitHub prz pomocy którego przywrócił wspomnienia przeszłości do współczesnego świata. Space Cadet to odwzorowanie stołu pinballa (lub fliperów), w które się mogliśmy zagrywać w przeszłości, ale dostosowany do współczesnych urządzeń. Oznacza to, że obraz będzie się wyświetlać poprawnie na ekranach telefonów, a także ekran dotykowy pozwoli sterować uderzeniami kuleczki, jak dawniej robiły to klawisze. Twórca chwali się na Reddicie, że jego gra obsługuje aż 18 języków, zajmuje zaledwie 5MB i pozwala zapisywać wyniki na tabeli rankingowej gier Google Play. To też podobno było jego motorem do działania. Gra jest dostępna wyłącznie dla telefonów z systemem operacyjnym Android.

W tej chwili jest całkowicie za darmo i bez reklam. Prawdopodobnie pozostanie już tak cały czas, bo raczej twórca nie będzie miał podstaw do tego, aby cokolwiek sobie za to liczyć. To oznacza, że swobodnie możemy się zanurzyć w czasy dzieciństwa lub pierwszego stawiania systemu w naszych domach. Zabawne, że używane do Space Cadet telefony są silniejsze niż komputery, na których pierwotnie w to graliśmy!

Swoją drogą, przetestowaliśmy też Windows XP na iPadzie, więc jeżeli Space Cadet zaostrzył apetyt, czemu by nie dać temu szansy?