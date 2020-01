Nareszcie ukryjecie rozmowy z Messengera przed innymi. Taka blokada była bardzo potrzebna

Logowanie odciskiem palca lub twarzą coraz popularniejsze

Ostatnie zawirowania wokół prób złamania zabezpieczeń iPhona przez FBI przypomniały nam o tym, jak istotne jest, by zawartość naszych smartfonów była naprawdę niezagrożona. To epicentrum naszej cyfrowej i internetowej działalności, a niestety zapominamy o tym, że takie informacje w nieodpowiednich rękach mogą nam poważnie zaszkodzić. Widuję mnóstwo osób, które nie stosują nawet podstawowej metody blokowania dostępu do smartfona, jak wzór czy kod PIN. Znam kilka osób, które świadomie rezygnują z funkcji Touch ID i Face ID w iPhonach, a odpowiedzi na pytanie, dlaczego z nich nie korzystają jest tyle ile takich użytkowników. Wygoda, szybkość i obawy wobec takiej technologii to tylko kilka wymówek, na które staram się odpowiadać argumentami. Niestety, nie zawsze są skuteczne.

Producenci smartfonów oferują nam wiele różnych sposobów na zabezpieczenie dostępu do naszych urządzeń – czytniki linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy są teraz najpopularniejsze, zaś na tańszych urządzeniach trzeba sięgać po prostsze metody, jak wspomniany kod PIN czy wzór. Cieszy mnie fakt, że rozwiązania typu Face ID i Touch ID mogą być wykorzystywane przez zewnętrzne firmy, nie tylko Apple, dzięki czemu w aplikacjach i usługach, z których korzystamy na iPadzie czy iPhonie, można logować się w tak bezpieczny i komfortowy sposób.

Do tej pory aktywowałem logowanie przez Face ID w aplikacjach bankowych, ale nie tylko, bo także komunikatorze czy w aplikacji z notatkami. Do tej drugiej kategorii zalicza się Telegram, którego rozwój nigdy się nie kończy i na tle konkurencji wygląda na najlepiej zorganizowany komunikator na rynku. A w tym gronie chciałby się znaleźć Messenger, który wkrótce może wprowadzić bardzo wyczekiwaną przeze mnie funkcję.

Odblokowanie Messengera odciskiem palca lub twarzą już niedługo

Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień Facebook miał pracować nad wdrożeniem wsparcia dla biometrycznych sposobów logowania w aplikacji Messengera. To oznacza, że aplikacja wspierałaby logowanie za pomocą odcisku palca oraz technologii skanowania twarzy. Po wycieku zrzutu ekranu z wstępnej wersji aplikacji (na Twitterze opublikowała go niezawodna Jane Manchun Wong), do sprawy odniósł się Alexandru Voica pracujący dla Facebooka. W retweecie skomentował on nadchodzącą nowość i potwierdził, że takowe prace trwają i aplikacja będzie korzystać z systemowych rozwiązań, a nie swoich własnych.

For these types of privacy features, we would use the face id-type settings already present on the device, not our own version. https://t.co/nEvnfiFQmx — Alexandru Voica (@alexvoica) January 26, 2020

To bardzo dobra wiadomość, bo podejrzewam, że mało kto byłby zainteresowany zapisaniem modelu 3D swojej twarzy w aplikacji Messengera (mimo, że tak wiele zdjęć publikowanych i przesyłanych jest przez serwery Facebooka), a systemowe rozwiązania budzą większe zaufanie i zainteresowanie. Face ID od Apple (w przypadku iPhonów) zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podobnie jak Touch ID. W przypadku smartfonów z Androidem Messenger może rozwiązać sprawę w analogiczny sposób, choć tutaj prym wiodą czytniki odcisku palca, co też byłoby wskazane. Zrzut ekranu, który znalazł się w sieci sugeruje, że będzie pozwalać na blokowanie dostępu do komunikatora zaraz po wyjściu z aplikacji, 1 minutę później, 15 minut później lub 1 godzinę później.