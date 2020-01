iPhone to najbezpieczniejszy smartfon na świecie

Często zapominamy o bezpieczeństwie naszego smartfona. To błąd, bo magazynujemy tam nie tylko krępujące zdjęcia, ale również sporo danych, które w niepowołanych rękach mogą narobić nam niemałych szkód. A skoro FBI łamało zabezpieczenia iPhone'a 11 przez 2 miesiące, to jakiś losowy Seba, który zwinie Wam go z kieszeni czy plecaka, nie złamie go nigdy.

Nie wiem czy wiecie, ale FBI stworzyło specjalne laboratorium, w którym tęgie głowy próbują dostać się do smartfonów iPhone. Nie że hobbystycznie – to najpopularniejsze telefony w USA, więc kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że na sprzęcie zatrzymanego czy podejrzanego o popełnienie przestępstwa/terroryzm mogą znajdować się przydatne informacje, pojawia się chęć uzyskania do nich dostępu. A to, że iPhone jest twardym zawodnikiem przy przesłuchaniach, chyba nikogo nie powinno dziwić. Co jakiś czas sieć obiegają informacje jakoby FBI czy inne służby prosiły Apple o pomoc przy dostaniu się do danych magazynowanych na wyprodukowanych przez nich smartfonach. Powiem więcej:

Apple ugięło się pod naciskami FBI i nie wprowadzi szyfrowania end-to-end w usłudze iCloud.

A to znaczy, że faktycznie zabezpieczenia stanową duży problem i amerykańskie służby boją się, że ich powiększanie, całkowicie odetnie im drogę do danych.

I teraz uwaga, bo to będzie dobre. Bloomberg dotarł do listu wysłanego do amerykańskiego sędziego J. Paula Oetkena przez pracowników rządowych. Chciano dostać się do danych, ale właściciel odmówił podania hasła, do czego ma prawo i…

FBI spędziło niemal dwa miesiące by odblokować smartfona iPhone 11.

Specjaliści grzebali przy iPhonie 11 dwa, serio, dwa miesiące żeby się do niego dostać. Lev Parnas, do którego należał telefon jest w tej chwili na oku służb w związku z jakąś aferą dotyczącą politycznego przeciwnika Donalda Trumpa, więc sprawa jest dość dużej wagi i pewnie informacje były dla niej kluczowe. 2 miesiące nad smartfonem nie oznaczają wcale sukcesu, a problematyczne są między innym przerwy w możliwości pisywaniu pinu kolejny raz.