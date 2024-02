„Napoleon” trafi na popularną platformę streamingową! Świetna informacja dla widzów

„Napoleon” to prawdziwe widowisko

Nowy film Ridleya Scotta to epicka opowieść o człowieku, którego pragnienia sięgały daleko poza granice, eksplorując niezbadane obszary ludzkiej ambicji i wyobraźni. Jest to portret Napoleona Bonaparte, uznawanego za najwybitniejszego stratega w historii, ukazujący jego niezwykłe dziedzictwo jako bohatera o uniwersalnym znaczeniu. Co również istotne, to też się sprzedaje — ta gra już przyniosła ponad 200 milionów dolarów na całym świecie.

Jak można przeczytać w komunikacie: Napoleon Bonaparte to nie tylko postać z podręczników historii; to także fascynująca saga o ambicjach, romansie i władzy, które miały ogromny wpływ na kształtowanie świata. Zyskując przydomek najbardziej wpływowego tyrana w historii, Napoleon zdobył sławę związaną z wielkością, sprawnością militarną oraz epoką wielkich przemian społecznych i politycznych w Europie.

„Napoleon” w ramach subskrypcji Apple TV+!

W styczniu tego roku Konrad Kozłowski informował, że „Napoleon” trafił do ofert platform VOD: Amazon Prime Video, Apple TV, Google, P4 i Rakuten. Jako, że była to premiera prosto z kina, bo film dopiero co opuścił repertuary, ceny zakupu i wypożyczenia „Napoleona” nie są niskie — za przyjemność w postaci wypożyczenia trzeba zapłacić 49,99 zł, a zakup wynosił nas 65,99 zł. Film dostępny jest w jakości 4K UHD z dźwiękiem przestrzennym.

Źródło: Depositphotos

Teraz jednak dowiedzieliśmy się, że 1 marca film trafi do abonamentu Apple TV+. Jeśli macie wykupiony serwis streamingowy giganta z Cupertino, to już wkrótce będziecie mogli obejrzeć najnowsze widowisko Ridleya Scotta — a tak się składa, że jak bardzo często informujemy, Apple TV+ co chwilę dostępny jest w ramach różnych promocji i 3 miesiące możemy dostać bezpłatnie. Jeśli dotychczasowy repertuar Apple TV+ jakimś cudem Was nie zachęcił, to teraz macie doskonały argument, żeby po tę subskrypcję sięgnąć.