Obecna aura nie zmusza właścicieli sklepów do nadmiernego wykorzystywania lodówek w celu chłodzenia napojów, ale gdy temperatura za oknem wzrośnie sytuacja ulegnie zmianie. Biorąc pod uwagę ciepłe lata sprzed roku czy dwóch, nadejdzie pora, gdy klienci będą przede wszystkim zainteresowani zimną wodą czy napojami alkoholowymi. Zapewnienie odpowiedniej temperatury wiąże się z wykorzystaniem lodówek potrzebujących sporej ilości energii - to generuje dodatkowe, wysokie koszty, które właściciele sklepów mogą chcieć sobie zrekompensować.

Droższe napoje z lodówki. Ile mogą kosztować po podwyżce?

Serwis Wiadomości Handlowe donosi, że w tych grupach trwają dyskusje nad wprowadzeniem dwóch różnych cen za ten sam napój w zależności od tego, czy będzie on schłodzony, czy nie. Nikt nie chce jednak być tym pierwszym, który podział wprowadzi, bo może to doprowadzić do niezadowolenia klientów czy nawet bojkotu konkretnych sklepów. Wzrosty kwot na rachunkach sięgają kilkunastu tysięcy złotych, więc sklepy mogą też szukać innych sposobów na dodatkowe zyski. Cena za napój schłodzony mogłaby wzrosnąć o 10-30 groszy.

Czy sklepy wprowadzą wyższe ceny za napoje z lodówki?

Niemal pewne wydaje się, że na taki krok nie zdecydują się duże sieci handlowe, które mogą negocjować bardziej korzystne warunki umów, a także szybciej wymieniać sprzęt na bardziej energooszczędny. Z większą łatwością mogą też stać się niezależne od zewnętrznych źródeł dzięki inwestycji w zieloną energię. Niektórzy właściciele mniejszych sklepów sugerują, że będą sondować wśród klientów nowe rozwiązanie rozliczania schłodzonych napojów i w reakcji na ich zachowanie będą decydować, co dalej. Wśród komentarzy pojawiają się też słowa mówiące o pozostającym wyborze, dzięki któremu klienci będą nadal kupować napoje prosto z regałów i chłodzić je we własnym zakresie, dzięki czemu unikną dodatkowych kosztów przy zakupach.

A Wy bylibyście gotowi zapłacić więcej za schłodzony napój? Ile wyższą cenę bylibyście w stanie zrozumieć?