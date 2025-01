Napływ świetnych nowości - obszerna lista premier, które trzeba zobaczyć!

Brutalista

Dramat historyczny, który opowiada historię László Tótha, utalentowanego architekta, który ucieka z powojennej Europy do Ameryki, by zacząć nowe życie. Wraz z żoną Erzsébet, László marzy o wolności i spełnieniu w Ziemi Obiecanej, jednak rzeczywistość okazuje się brutalna. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, László zmaga się z wieloma trudnościami. Musi zostawić żonę w Europie i samotnie stawić czoła wyzwaniom nowego kraju. W Pensylwanii spotyka bogatego przemysłowca, Harrisona Lee Van Burena, który dostrzega jego talent i zleca mu budowę niezwykłego projektu architektonicznego. W rolach głównych występują Adrien Brody jako László Tóth, Felicity Jones jako Erzsébet Tóth i Guy Pearce jako Harrison Lee Van Buren.

Od 31 stycznia w kinach

Przesmyk

Thriller szpiegowski, który wciąga wartką akcją i ukazuje emocjonalne koszty życia w świecie tajemnic. Serial opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), agentki wywiadu, która po osobistej tragedii chce zacząć nowe życie. Jej plany komplikują się, gdy jej partner, agent o pseudonimie Skiner (Karol Pocheć), zostaje zdemaskowany i znika. Ewa musi zmierzyć się z własną przeszłością i wciągnąć w międzynarodową intrygę. W serialu występują m.in. Lena Góra, Karol Pocheć, Leszek Lichota i Andrzej Konopka. Za reżyserię odpowiada Jan P. Matuszyński.

Od 31 stycznia na Max

Paradise

Serial dramatyczny stworzony przez Dana Fogelmana znanego z popularnego serialu "This is Us". Akcja rozgrywa się w spokojnej, ekskluzywnej społeczności, zamieszkałej przez bogatych i wpływowych ludzi. Rajski spokój zostaje jednak zburzony przez szokujące morderstwo, które uruchamia lawinę wydarzeń i demaskuje mroczne sekrety mieszkańców. W centrum śledztwa znajduje się bohater grany przez Sterlinga K. Browna, odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta (w tej roli James Marsden). Mężczyzna zostaje oskarżony o morderstwo i musi walczyć o oczyszczenie swojego imienia, jednocześnie odkrywając prawdę o zbrodni i intrygach.

Od 28 stycznia na Disney+

Dexter: Grzech pierworodny

Prequel popularnego serialu "Dexter", który powraca do korzeni historii słynnego seryjnego mordercy. Akcja przenosi nas do 1991 roku, gdzie młody Dexter Morgan, grany przez Patricka Gibsona, jest studentem w Miami i dopiero zaczyna odkrywać swoje mroczne impulsy. Serial ukazuje, jak kształtowała się osobowość Dextera i co doprowadziło go do stworzenia "Kodeksu", który pozwala mu zaspokajać żądzę krwi, jednocześnie unikając kary. Ważną rolę w jego życiu odgrywa przybrany ojciec, Harry (w tej roli Patrick Dempsey), który dostrzega mroczną stronę Dextera i uczy go, jak kontrolować swoje impulsy i wybierać ofiary zasługujące na śmierć.

Od 30 stycznia na SkyShowtime

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa

Nowy serial animowany od Marvel Studios, który przedstawia alternatywną wersję przygód Petera Parkera. Tym razem młody Spidey, zamiast pod okiem Tony'ego Starka, trafia pod skrzydła Normana Osborna, znanego również jako Zielony Goblin! To spotkanie odmieni losy Petera i nada jego historii zupełnie inny kierunek niż ten, który znamy z filmów MCU. Serial skupia się na początkach Petera jako Spider-Mana i pokazuje, jak radzi sobie z nowymi mocami i odpowiedzialnością, jednocześnie próbując odnaleźć się w świecie nastolatków. W serialu zobaczymy nową interpretację sceny znanej z filmu "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", w której Peter wraca do domu po walce z Avengersami.

Od 29 stycznia na Disney+

Kibic

Nowy polski serial Netflixa, który zanurza się w świat kibiców piłkarskich, ale nie skupia się na dopingu i atmosferze stadionu. Zamiast tego, serial zagłębia się w mroczny świat zorganizowanej przestępczości, która często czai się pod przykrywką klubowych barw. Głównym bohaterem jest Kuba, nastolatek, który fascynuje się lokalną drużyną piłkarską i stopniowo wsiąka w środowisko kibiców. Szybko jednak odkrywa, że lojalność wobec klubu ma swoją cenę, a zaangażowanie w działalność grupy wiąże się z niebezpieczeństwem i moralnymi dylematami. Kuba musi nauczyć się radzić sobie w brutalnej rzeczywistości, gdzie przemoc i przestępstwa są na porządku dziennym, a granica między kibicowaniem a przestępczością zaciera się.

Od 29 stycznia na Netflix

3000 metrów nad ziemią

thriller, który zabiera nas w przestworza. Agentka rządowa otrzymuje zadanie eskortowania ważnego świadka koronnego na proces groźnego szefa mafii. Wydaje się, że podróż małym samolotem będzie najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem, jednak wysoko nad górami Alaski sytuacja przybiera dramatyczny obrót. Okazuje się, że nie wszyscy na pokładzie są tymi, za których się podają. Agentka musi wykazać się sprytem i odwagą, aby ochronić świadka i przetrwać lot w obliczu niebezpieczeństwa. W rolach głównych występują Mark Wahlberg jako pilot, Michelle Dockery jako agentka i Topher Grace jako świadek.

Od 31 styczniaw kinach