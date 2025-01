Nowe "Suits" zachwyca na pełnym zwiastunie. Nie zabrakło tam starego znajomego!

"Suits: LA”, zapowiedziany spin-off kultowego serialu "Suits” który niespodziewanie latem 2023 roku wystrzelił popularnością na amerykańskim Netflixie, zadebiutuje w drugiej połowie lutego w jednej z amerykańskich stacji TV. Podobnie jak w pierwowzorze, tutaj również spodziewamy się produkcji pełnej emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Miesiąsc przed premierą pilotażowego odcinka, twórcy zaserwowali nam pełny zwiastun nadchodzącej produkcji. A w niej oficjalnie możemy obserwować powrót jednej z najbardziej kultowych postaci uniwersum: Harveya Spectera (w którego wciela się Gabriel Macht), co tylko podsyciło emocje i ekscytację fanów serialu.

Harvey Specter powróci w "Suits LA"

Chociaż Harvey Specter nie będzie główną postacią w "Suits: LA”, jego obecność będzie wyczuwalna już od pierwszego odcinka. W najnowszym zwiastunie, główny bohater nowej historii, Ted Black (w tej roli Stephen Amell) odwiedza byłego agenta FBI, Kevina (w którego wciela się Troy Winbush). W jednym z kadrów widzimy zdjęcie przedstawiające Teda i Harveya. Kevin wspomina Harveya jako niezwykle pewnego siebie człowieka. Ted nie pozostawia tego bez komentarza i odpowiada, że właśnie dlatego tak bardzo go lubił.

Zwiastun momentalnie wywołał entuzjazm wśród fanów, a najpopularniejsze media społecznościowe zaczęły uginać się pod lawiną pozytywnych komentarzy pojawiły się setki komentarzy. Co ciekawe -- widać, że w dużej mierze jest to młoda widownia, która najprawdopodobniej zapoznała się z serialem nie tak dawno. I można zakładać, że spora w tym zasługa niespodziewanego szaleństwa które rozegrało się po tym, gdy serial trafił do katalogu amerykańskiego Netflixa.

"Suits: LA" co wiemy o serialu?

Głównym bohaterem nowej odsłony serialu, "Suits: LA”, będzie Ted Black. Były prokurator z Nowego Jorku, któremu udało się zrobić zawrotną karierę w jednej z największych kancelarii prawniczych w Los Angeles. Teraz jednak musi on zmierzyć się z kryzysem w firmie, a jego rola w tym konflikcie stanie się kluczowa. Serial zapowiada się jako opowieść o wyzwaniach zawodowych i osobistych w świecie, gdzie moralność często schodzi na drugi plan.

Wielu od pierwszych informacji że Harvey pojawi się w serialu zastanawia się jaka relacja łączy obu bohaterów. Na tę chwilę pozostaje ona tajemnicą, jednak wielu komentatorów twierdzi, że ich powiązania wydają się odgrywać istotną rolę w fabule. Gabriel Macht zasugerował powrót Harveya już w listopadzie 2024 roku, kiedy to opublikował w mediach społecznościowych materiał backstage'owy, na którym wciela się w swoją ikoniczną rolę.

„Suits” zdobył serca widzów na całym świecie, głównie dzięki fenomenalnie napisanym postaciom i bardzo dobrze prowadzonym historiom. Wisienką na torcie okazały się znakomite dialogi oraz... szeroko pojęta nieprzewidywalność. Spin-off ma szansę kontynuować tę tradycję, jednocześnie wprowadzając nowe, bardziej współczesne, elementy, które przyciągną świeży narybek. Los Angeles jako tło fabuły otwiera możliwości do eksplorowania zupełnie innej dynamiki niż ta, którą znamy z Nowego Jorku. Jak to wypadnie w praktyce? Przekonamy się już niebawem -- w Stanach Zjednoczonych serial zadebiutuje już 23. lutego!