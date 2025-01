Te filmy i seriale obejrzysz tylko do końca stycznia! Mamy listę!

Wkrótce z oferty Max zniknie sporo filmów i seriali. Do kiedy są dostępne i na co warto zwrócić uwagę?

Współczesny widz przyzwyczaił się do nieograniczonego dostępu do filmów i seriali na żądanie, jednak rzeczywistość platform VOD jest dużo bardziej złożona. Nawet giganci tacy jak Netflix, Disney+ czy HBO Max (obecnie Max) regularnie modyfikują swoje zasoby, usuwając tytuły, które mogłyby się wydawać stałym elementem oferty. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie produkcji zewnętrznych, ale również własnych, oryginalnych treści. Platformy coraz częściej decydują się na sprzedaż praw do emisji innym podmiotom, generując w ten sposób dodatkowe przychody i optymalizując koszty utrzymania ogromnych bibliotek.

Filmy dostępne tylko do końca stycznia na Max

https://www.youtube.com/watch?v=_g4uOm5962Q&pp=ygUOZmxhc2ggendpYXN0dW4%3D

Ten nieustanny ruch w świecie streamingu dotyka również platformę Max. W najbliższym czasie z jej oferty zniknie cała gama filmów i seriali, w tym kilka głośnych tytułów, które z pewnością znajdowały się na Waszych listach "do obejrzenia". Jednym z takich tytułów jest "Flash" (2023) - film z uniwersum DC, który przywrócił do roli Batmana uwielbianego Michaela Keatona. Widowisko z Ezrą Millerem w roli głównej spotkało się nawet z optymistycznym przyjęciem, ale obecnie nie ma już, niestety, żadnego znaczenia w kontekście budowanego świata z superobhaterami DC. Film, który trafił do kin w czerwcu ubiegłego roku, już wkrótce pożegna się z platformą Max, ale na jak długo? Podobny los spotka "Bez litości 3. Ostatni rozdział", zwieńczenie popularnej serii z Denzelem Washingtonem, który wciela się w roli byłego agenta CIA wymierzającego sprawiedliwość na własną rękę.

Z platformy zniknie również kilka starszych, ale wciąż popularnych produkcji. Fani mrocznych thrillerów psychologicznych będą musieli pożegnać się z serialem "Upadek" (The Fall) z Gillian Anderson i Jamiem Dornanem. Produkcja, która zadebiutowała w 2013 roku, zdobyła uznanie krytyków i widzów za naprawdę interesującą fabułę i znakomite kreacje aktorskie. Z kolei miłośnicy science fiction stracą dostęp do "Elizjum" (2013) - pamiętnego filmu Neilla Blomkampa z Mattem Damonem i Jodie Foster. Akcja filmu toczy się w dystopijnej przyszłości, w której bogaci zamieszkują luksusową stację kosmiczną, a biedni wegetują na przeludnionej Ziemi.

Wśród usuwanych tytułów znajdzie się również kilka produkcji, które mogły Wam do tej pory umknąć. "To my" Jordana Peele'a to przerażający horror, który skłania do refleksji nad podziałami społecznymi i ciemną stroną natury ludzkiej. Z kolei "Uciekaj!", również w reżyserii Peele'a, to inteligentny thriller o rasizmie i uprzedzeniach, który zyskał szerokie uznanie i otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Na liście usuwanych filmów znajduje się również polski akcent - "Drogówka" Wojciecha Smarzowskiego, kontrowersyjny dramat ukazujący ciemne strony polskiej policji.

Decyzja o usunięciu tych i wielu innych tytułów z platformy Max z pewnością rozczaruje część z Was. Warto jednak pamiętać, że w świecie streamingu treści migrują między platformami, a ich dostępność może ulegać zmianie - niewykluczone że część z nich lada moment powróci do oferty Max albo pojawi się w innej usłudze.

Max usuwane filmy i seriale styczeń/luty 2025

26 stycznia 2025

Czarny młyn (2021)

31 stycznia 2025

Dobry ojciec: Historia Martina MacNeila (2021)

Historia drwala (2022)

Biały pies (2022)

Mastema (2022)

Semret (2022)

Randki pań Delaney (2022)

Most nad Sundem (2011)

To my (2019)

Opowieści kanterberyjskie (1972)

Odkupienie (2021)

Południowy posterunek (2022)

Najgorsi (2022)

Odwieczna córka (2022)

Paloma (2022)

Ziemia we mnie (2022)

1000 lat po Ziemi (2013)

Drogówka (2013)

Dobry ogrodnik (2022)

Manifest Zachód (2022)

Oszukana (2008)

Uciekaj! (2017)

Ramona (2022)

Delta (2023)

Kwiat tysiąca i jednej nocy (1974)

Ostatnie tango w Paryżu (1972)

Gniewna Annie (2022)

Afera Thomasa Crowna (1999)

Wilk (2021)

Jak nigdy (2022)

Victor Lessard (2017)

Między liniami życia (2021)

Elizjum (2013)

Gdzieś w Queens (2022)

UFO (2018)

Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret (2023)

BrzydUla (2008)

Dekameron (1971)

Amore na zawsze (2022)

Bez litości 3. Ostatni rozdział (2023)

Upadek (2013)

Bez Niej (2022)

Smerfy (2011)

4 lutego 2025

Okupacja (2021)

5 lutego 2025

Fucking Bornholm (2021)

8 lutego 2025

The Duff [#ta brzydka i gruba] (2015)

10 lutego 2025

Gran Turismo (2023)

14 lutego 2025

Piłsudski (2019)

Czarna owca (2021)

Drabina (2021)

17 lutego 2025

Ikar. Legenda Mietka Kosza (2019)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem (2014)

18 lutego 2025

King: Mój przyjaciel lew (2022)

24 lutego 2025

Flash (2023)

25 lutego 2025

Na północ (2022)

Źródło: Upflix.pl