Nanotechnologia zabije skręta? Nie sądzę, ale może powiększyć rynkowy zasięg marihuany

Marihuana to jeden z bardziej kontrowersyjnych tematów, jeśli chodzi o używki. Dla części osób jest to taki sam narkotyk jak ciężkie, a może nawet groźniejszy, bo „od niej się zaczyna”. Druga, równie spora grupa uważa, że popularna „trawa” jest bezpieczniejsza od alkoholu i w ogóle nie ma co przed nią nikogo ostrzegać. Kłótnie obu środowisk zostawmy portalom politycznym, a oceny szkodliwości lub jej braku medycznym, my zajmijmy się tym, jak nowe technologie wchodzą w ten biznes tam, gdzie ta używka jest legalna.