Największe hity ponownie dostępne. Fani dobrego kina będą zachwyceni

Multikino otwiera swoje podwoje, zapraszając miłośników filmowych doznań na niezwykłą podróż w czasie. Cykl "Kultowe Kino" to nie tylko seanse - to dla mnie wehikuł czasu, który przenosi widzów do epoki, gdy kino było jedynym miejscem do oglądania takich premier, a wiele filmów opowiadało historie, które na dekady zapisywały się w sercach. Teraz można do nich powrócić i do na dużym ekranie.

Obcy - 8 pasażer Nostromo ponownie w kinach

Rozpoczynając kwietniową podróż, zanurzamy się w mroczne zakamarki kosmosu, gdzie "Obcy – 8 pasażer Nostromo" w reżyserskiej wersji Ridleya Scotta budzi ten pierwotny lęk. Klaustrofobiczne korytarze statku Nostromo stają się areną walki o przetrwanie, a ksenomorficzny potwór, stworzony przez H.R. Gigera, przeraża swą obcą naturą. Następnie, w "Obcy – decydujące starciu", James Cameron podnosi stawkę, serwując widowiskową akcję i dramatyczną walkę Ellen Ripley z hordą ksenomorfów.

W połowie kwietnia, zapuszczamy się w mroczne zakamarki ludzkiego umysłu za sprawą Davida Lyncha. „Zagubiona autostrada” to labirynt surrealistycznych obrazów i zagadek, które prowokują do refleksji nad naturą rzeczywistości. Następnie, "Mulholland Drive" Lyncha hipnotyzuje i dezorientuje, prowadząc widza przez meandry hollywoodzkich iluzji i mrocznych sekretów. Pod koniec kwietnia, przenosimy się do świata „Matrixa”, gdzie siostry Wachowskie redefiniują kino akcji i science fiction. Neo, Morfeusz i Trinity stają do walki z maszynami, a rewolucyjne efekty specjalne i filozoficzne przesłanie filmu pozostają aktualne do dziś. Co więcej, chyba może być jeszcze bardziej aktualne teraz, aniżeli w momencie premiery na całym świecie.

Matrix w kinie. Które filmy i kiedy odbędą się pokazy?

Maj przynosi kontynuację "Matrixa" w postaci "Reaktywacji" i "Rewolucji". To saga, która na wielkim ekranie nabiera jeszcze większej mocy, bo te sceny, które nawet dziś potrafią robić wrażenie, nigdy nie niosą takich emocji podczas domowych seansów. Następnie do obejrzenia będzie, "Głowa do wycierania", czyli debiut Davida Lyncha. To awangardowe dzieło, które zaskakuje i szokuje swą surrealistyczną wizją industrialnego świata. W październiku, Multikino prezentuje prawdziwą gratkę dla fanów kina akcji: "Terminatora" Jamesa Camerona. Arnold Schwarzenegger w roli morderczego cyborga staje się ikoną popkultury, a film, który zrewolucjonizował kino akcji i science fiction, na wielkim ekranie nabiera legendarnego statusu. Tutaj nie będziemy mieli tylko jednej okazji na seans, ale naprawdę wiele, bo jesienią film będzie pokazywany przez 10 dni, więc nawet ci z najbardziej napiętym harmonogramem powinni znaleźć czas i obejrzeć klasyka na dużym ekranie.

Dla mnie seanse w ramach cyklu "Kultowe Kino" to nie tylko okazja do obejrzenia kultowych filmów, ale przede wszystkim szansa na przeżycie seansu, które tylko kino potrafi dostarczyć. Dźwięk, obraz, atmosfera – nic nie zastąpi kinowego seansu, szczególnie w przypadku tak legendarnych produkcji. Jasne, zdarzają się seanse, gdzie okoliczności są mniej sprzyjające, ale to tylko wina innych uczestników, a nie samego multipleksu. Odpowiedni dobór dnia i godziny seansu często w moim przypadku załatwia sprawę.

Kultowe kino Multikino - daty pokazów. Jakie filmy?

Kwiecień:

5 kwietnia: „Obcy – 8 pasażer 'Nostromo'” (wersja reżyserska)

7 i 12 kwietnia: „Obcy – decydujące starcie” (wersja rozszerzona)

14 kwietnia: „Zagubiona autostrada”

21 kwietnia: „Mulholland Drive”

28 kwietnia i 4 maja: „Matrix”

Maj:

5 i 11 maja: „Matrix Reaktywacja”

12 i 18 maja: „Matrix Rewolucje”

19 maja: „Głowa do wycierania”

Październik:

