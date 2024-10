Naukowcy z National University of Australia ogłosili odkrycie najbardziej masywnej czarnej dziury, jaką dotąd wykryto we wczesnym Wszechświecie. Gigant znany jako J2157, ma masę aż 34 miliardy razy większą niż nasza gwiazda macierzysta i wchłania ilość materii odpowiadającą masie naszego Słońca — każdego dnia! Tym samym, dowiadujemy się więcej na temat czarnych dziur we wczesnych etapach istnienia Wszechświata.

Badania opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society podają, że obserwacje J2157 prowadzono w momencie (ze względu na to, że owa czarna dziura jest bardzo od nas oddalona i "widzimy jej stan przeszły") gdy Wszechświat miał jedynie około 1,2 miliarda lat. To mniej niż 1/10 jego obecnego wieku. W tym okresie istnienia Wszechświata czarne dziury były stosunkowo rzadkie, co naukowców fascynuje jeszcze bardziej. Znaleziony gigant jest aż 8000 razy masywniejszy niż Sagittarius A*, czarna dziura znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej.

Gdyby czarna dziura Drogi Mlecznej chciała dorównać jej masie, musiałaby pochłonąć około dwie trzecie wszystkich gwiazd w naszej galaktyce. To świetnie pokazuje skalę zjawiska i ogromną różnicę między J2157 a innymi znanymi czarnymi dziurami.

Zespół badawczy współpracował z naukowcami z Uniwersytetu Arizony, wykorzystując do swoich obserwacji między innymi Very Large Telescope. Pomiary przeprowadzone przy użyciu teleskopów VLT oraz 10-metrowego teleskopu Keck na Hawajach, pozwoliły określić masę czarnej dziury oraz ilość materii, którą pochłania. Dzięki temu naukowcy mogli dokładniej określić, tempo wzrostu J2157.

Odkrycie tak szybko rosnącej czarnej dziury jest dużym krokiem naprzód w badaniach kosmosu. To, ile czarna dziura może wchłonąć, zależy bezpośrednio od jej masy. J2157 pożera materię w tak szybkim tempie, że mamy do czynienia właściwie z absolutnym rekordem. Ale to nie tylko niecodzienny wynik samej czarnej dziury, ale także wskazówka co do charakterystyki galaktyki, w której się ona znajduje. Ta mogła być jednym z kolosów wczesnego Wszechświata, co mogło ułatwić tak szybki wzrost czarnej dziury. Niewykluczone jednak, że J2157 mogła pochłonąć wyjątkowo dużą ilość materii ze swojego otoczenia. Naukowcy kontynuują badania, aby ostatecznie określić, w jaki sposób doszło do wytworzenia się tak ogromnej czarnej dziury.

J2157 ma średnicę prawie 200 miliardów kilometrów — bez problemu pochłonęłaby cały Układ Słoneczny (i nie tylko!). Obecnie naukowcy koncentrują się na poszukiwaniu kolejnych tak masywnych czarnych dziur, co może pomóc w określeniu, w jaki sposób takie obiekty formowały się i rosły we wczesnym Wszechświecie. Rezultaty tych badań mogą rzucić nowe światło na naszą wiedzę o dziejach kosmosu i wpływie czarnych dziur na formowanie się galaktyk.