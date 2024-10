Nie jest żadną tajemnicą, że NASA planuje w ciągu najbliższych lat ponownie wysłać człowieka na powierzchnię Księżyca. Srebrny Glob znajduje się również na radarze Chin, czy Indii. Warto zaznaczyć, że plany każdego z tych podmiotów wykraczają poza wysłanie tam człowieka. W przyszłości kosmiczne supermocarstwa chciałyby stworzyć na powierzchni Księżyca specjalne stacje badawcze, na których astronauci mogliby przebywać długoterminowo.

W obliczu tak ambitnych planów warto zadbać o to, by specjaliści na Księżycu byli właściwie zmotoryzowani. Odpowiedni pojazd w znacznym stopniu mógłby ułatwić poruszanie się po powierzchni Srebrnego Globu, a tym samym przyspieszy przeprowadzanie niektórych badań. Teraz NASA uchyliła rąbka tajemnicy, z czym w przyszłości możemy mieć do czynienia.

NASA pracuje nad księżycowym pojazdem

NASA intensywnie pracuje nad przygotowaniami do kolejnych misji załogowych na Księżyc w ramach programu Artemis. Wszak trzeci etap misji Artemis został zaplanowany na wrzesień 2026, choć już teraz można spodziewać się sporych opóźnień. W związku z tym, że projekt jest już w zaawansowanej fazie, agencja zleciła pracę nad nowoczesnym pojazdem księżycowym, który umożliwi astronautom efektywniejsze badania powierzchni Srebrnego Globu. Pojazd Lunar Terrain Vehicle (LTV) ma odegrać kluczową rolę w zwiększaniu mobilności załóg, poszerzając ich możliwości eksploracyjne, co pozwoli na dokonanie różnorodnych odkryć naukowych.

Zadanie zlecono inżynierom z Johnson Space Center w Houston, którzy już teraz opracowali prototyp niehermetycznego pojazdu księżycowego, znanego jako Ground Test Unit (GTU). Choć sam pojazd testowy nigdy nie poleci na Księżyc, odgrywa istotną rolę w symulacjach i ocenie różnych koncepcji technicznych, które zostaną wykorzystane już podczas misji Artemis V. Zebrane dane pomogą NASA oraz firmom zaangażowanym w projekt LTV – Intuitive Machines, Lunar Outpost i Venturi Astrolab – w dopracowaniu ostatecznych wersji pojazdów, które zostaną wysłane na powierzchnię Księżyca.

NASA/Bill Stafford

GTU pełni funkcję inżynieryjnego „poligonu” testowego, na którym NASA oraz firmy współpracujące mogą sprawdzić technologie i koncepcje dotyczące m.in. projektowania przestrzeni dla załogi, konserwacji pojazdu oraz integracji naukowych ładunków. Dzięki temu NASA może optymalizować działania i minimalizować ryzyko, a jednocześnie pracować z dostawcami nad zaawansowanymi wersjami sprzętu.

Ground Test Unit pomoże zespołom NASA przetestować i zrozumieć wszystkie aspekty operacji pojazdów na powierzchni Księżyca przed misjami Artemis

-podkreślił Jeff Somers, lider techniczny projektu GTU.

Pojazdy LTV, które są projektowane przez prywatnych dostawców w ramach kontraktu Lunar Terrain Vehicle Services, muszą spełniać określone wymagania NASA. Przede wszystkim ważne dla NASA jest to, by nie były to pojazdy jednoosobowe. Dlatego też LTV ma być przystosowany do przewożenia załogi dwóch osób. Co więcej, maszyna musi być w stanie działać zdalnie oraz oferować zaawansowane funkcje, takie jak tryby jazdy, automatyczne poziomowanie czy autonomiczne sterowanie. Testy naziemne pojazdów takich jak GTU pozwalają inżynierom NASA na doskonalenie technologii i zdobycie cennego doświadczenia, które będą mogli wykorzystać podczas misji na Księżycu i przyszłych wypraw na Marsa.

Mobilność na powierzchni Księżyca, jaką zapewni LTV, pozwoli na rozszerzenie zasięgu badań naukowych i zwiększenie wartości misji Artemis dla społeczności naukowej. Program Artemis, oprócz kontynuowania dziedzictwa Apollo, otworzy nowy rozdział w eksploracji kosmosu, wysyłając na Księżyc pierwszą kobietę, pierwszą osobę o innym niż biały kolorze skóry oraz astronautę z międzynarodowej współpracy.

Firmy zajmującej się rozwojem technologii mają jeszcze sporo czasu na przeprowadzenie testów i dopracowanie maszyn. Artemis V planowana jest nie wcześniej niż na początek przyszłej dekady.

Grafika: NASA/James Blair