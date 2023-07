Najważniejsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale

Meg 2: Głębia Odważny zespół badawczy podejmuje ekscytującą wyprawę na głębinową eksplorację tajemniczych czeluści oceanu. Po dotarciu na miejsce natykają się na niezwykłą prehistoryczną i nieprzyjazną faunę, która stawia im czoło i zmusza do walki o przetrwanie. Jednak to nie wszystko, co czyh...

Meg 2: Głębia

Odważny zespół badawczy podejmuje ekscytującą wyprawę na głębinową eksplorację tajemniczych czeluści oceanu. Po dotarciu na miejsce natykają się na niezwykłą prehistoryczną i nieprzyjazną faunę, która stawia im czoło i zmusza do walki o przetrwanie. Jednak to nie wszystko, co czyha na załogę. Nagle, trzy potężne megalodony, pradawne drapieżniki, wypływają ku powierzchni, wywołując absolutny zamęt i chaos. Głodne i niebezpieczne, stwarzają poważne zagrożenie dla całego zespołu badawczego.

W kinach od 4 sierpnia.

Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos

Ulubieńcy dzieci i dorosłych powracają w najnowszej odsłonie od Setha Rogena i jego ekipy. Film dostaje świetne recenzje i wygląda na to, że możemy mieć do czynienia z hitem na mierę "Spiderman: Uniwersum". O czym opowiada najnowsza animacja? Mnóstwo tu przerabiania oryginalnej historii, ale nie brakuje niespodzianek. Po długich latach ukrywania się przed społeczeństwem, bracia żółwie postanawiają wreszcie wyjść na jaw i pokazać się światu. Wyruszają na ulice Nowego Jorku, wierząc, że ich bohaterskie czyny przyczynią się do zdobycia akceptacji i szacunku w oczach ludzi. Towarzyszy im nowa przyjaciółka, April O'Neil, która wspiera ich w walce z tajemniczym i groźnym syndykatem.

W kinach od 4 sierpnia.

Operacja: Soulcatcher

Kieł, były agent służb polskich zwalczających terroryzm, zmienił swoją karierę i obecnie pracuje jako najemnik dla prywatnej firmy wojskowej. Razem ze swoim bratem Piotrem podejmuje lukratywną misję w kraju, gdzie władzę sprawuje lokalny watażka. Początkowo zadanie wydaje się być proste, ale szybko okazuje się, że mają do czynienia z niebezpieczną eksperymentalną bronią. Teraz Kieł i Piotr muszą stawić czoła przeciwnościom i zmierzyć się z wyjątkowo niebezpiecznymi sytuacjami. Misja staje się nie tylko fizycznym, ale także emocjonalnym wyzwaniem, które testuje braterskie więzi.

Premiera 2 sierpnia na Netflix.

Prawnik z lincolna: Sezon 2: Część 2

Zespół kancelarii ma pełne ręce roboty, jednak Mickey, jeden z głównych bohaterów, zostaje oczarowany klientką i decyduje się podjąć kolejną ważną sprawę. Zakochuje się w niej, mimo że są towarzyszy im głośne problemy prawne. Nawet gdy bohater ledwo uniknął śmierci, nie zamierza odpoczywać. Stanowczo decyduje się stawić czoła wrogo nastawionej prokuratorce. Jednak niebezpieczeństwo nie maleje, a trudności tylko się spiętrzają. W międzyczasie, kuszące propozycje od jego własnej klientki, Lisy Trammel, stawiają go w jeszcze bardziej skomplikowanej sytuacji, a jeden mały błąd może kosztować go całą karierę.

Premiera 3 sierpnia na Netflix.

Gorące krzesło

W filmie "Gorące krzesło" Orlando, były haker, pracuje jako specjalista informatyczny w jednej z firm. Pewnego dnia otrzymuje tajemniczy telefon, który wywraca jego życie do góry nogami. Zmuszony jest do współpracy z bezwzględnym zamachowcem, który grozi mu śmiercią, jeśli nie zgodzi się pomóc. Prześladowca wymaga, aby Orlando dokonał skomplikowanego włamania do znanego funduszu inwestycyjnego i ukradł z niego cenne dane. Mel Gibson wciela się w rolę szefa antyterrorystycznej grupy. Akcja toczy się w wyścigowym tempie, gdy grupa musi ścigać się z czasem, aby uwolnić hakera, który jest uwięziony na biurowym fotelu, a pod nim znajduje się tykająca bomba.

Premiera 6 sierpnia na CANAL+ online.

Wszystkie Kwiaty Alice Hart

Serial Amazonu to opowieść o Alice Hart, która jako dziewięciolatka doświadcza tragicznej straty swoich rodziców w tajemniczym pożarze. Następnie zostaje przetransportowana do farmy kwiatów Thornfield, gdzie jej babcia June zamieszkuje. Tam Alice odkrywa, że przeszłość jej rodziny kryje wiele tajemnic. Cała fabuła rozwija się w malowniczych sceneriach Australii, które podkreślają emocje i zagadki, jakie towarzyszą odkrywaniu przeszłości rodziny Alice, sięgającej przez wiele dziesięcioleci. Wraz z główną bohaterką wyruszamy na fascynującą podróż odkrywania jej własnej tożsamości i korzeni. Jednakże, wszystko nabiera tempa i staje na ostrzu noża, kiedy Alice musi stawić czoła zagrożeniu życia ze strony osoby, którą kocha.

Premiera 4 sierpnia na Prime Video.