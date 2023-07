Co obejrzeć w sierpniu na HBO Max? Oto pełna lista premier

Koniec lipca zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za moment platformy streamingowe zaktualizują swoje biblioteki o nowe filmy i seriale. Poznaliśmy już pełną listę produkcji, które trafią do HBO Max w przyszłym miesiącu – oferta szczególnie przypadnie do gustu fanom uniwersum DC.

Sierpień w HBO Max pod znakiem Flasha

Cały świat żyje teraz kinowymi premierami Barbie i Oppenheimera, ale nie zapominajmy, że w domowym zaciszy to tytuły dostępne na platformach streamingowych stanowią główną rozrywkę. Ci, którzy preferują właśnie ten sposób konsumpcji hollywoodzkich hitów, powinni być zadowoleni z nachodzącej aktualizacji oferty HBO Max.

Zdecydowanie najciekawszą propozycją na sierpień jest Flash, który w połowie czerwca debiutował w kinach. Perypetie Barrego Allena, władającego mocą nadludzkiej szybkości, cieszyły się całkiem dobrymi opiniami recenzentów i krytyków, a fani DC mieli podczas seansu niemałe powody do radości, bo przez film przewijają się tak kultowe postacie jak Batman czy Superman. Flash ze złowrogim generałem Zodem zmierzy się na HBO Max już 25 sierpnia.

Na tle innych pozycji warto wyróżnić także świetnie ocenianą animację Mój romans z małżeństwem w gwiazdorskiej obsadzie dubbingowej. To opowieść o kobiecie wychowanej na bajkowej wizji miłości. Ponure zderzenie z rzeczywistością zmusza ją do zdefiniowania swoich potrzeb uczuciowych na nowo. Głosu głównej bohaterce użycza Dagmara Dominczyk, amerykańska aktorka polskiego pochodzenia, a u jej boku staną takie osobistości jak Stephen Lang (Avatar, Nie oddychaj) czy Cameron Monaghan (Gotham, Jedi: Upadły Zakon).

Tak natomiast prezentuje się pełna lista sierpniowych premier w HBO Max:

3 sierpnia

Delta

Podróż Elosie

4 sierpnia

Nie zmusicie mnie do nienawiści

Wielki zielony krokodyl domowy

Niedźwiedzia przysługa

4 sierpnia - Odwieczna córka

9 sierpnia

Biały pies

10 sierpnia

Mój romans z małżeństwem

11 sierpnia

Paloma

Królowa wojownik

Semret

12 sierpnia

Maskarada

14 sierpnia

Gniewna Annie

17 sierpnia

Moja magiczna szafa: sezon 1

17 sierpnia - Ramona

18 sierpnia

UFO

Historia drwala

21 sierpnia

Najgorsi

24 sierpnia

Liceum BS

25 sierpnia

Flash

25 sierpnia - Ziemia we mnie

25 sierpnia - Song to Song

27 sierpnia

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

