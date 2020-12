Na początek zerknijmy na tę promocję w T-Mobile. Za 40 zł miesięcznie możemy w niej korzystać z dostępu do światłowodów w dowolnej prędkości (do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 900 Mb/s) oraz oglądać 109 kanałów z IPLA.TV wraz z 4 kanałami Eleven Sports (regularna cena dostępu do Eleven to 15,90 zł miesięcznie).

Promocyjna cena 40 zł za taki zestaw obowiązuje przez 3 miesiące później w najtańszej wersji, ze światłowodami z limitem prędkości do 300 Mb/s, zapłacimy za niego 79,00 zł.

Tak więc sprawdzimy u wszystkich operatorów zestaw telewizji z dostępem do światłowodów z takim samym limitem do 300 Mb/s.

Oferta na światłowód z telewizją w Orange

W Orange, pakiet światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s wraz z dostępem do telewizji – 112 kanałów, z których żaden nie jest kanałem premium, czyli standardowy podstawowy zestaw dostępny u większości operatorów, kosztuje 99,98 zł miesięcznie.

Obecnie, przez pierwszy miesiąc nie ponosimy opłat, więc w dwuletnim rozrachunku koszt za ten zestaw wyniesie 95,81 zł miesięcznie.

Oferta na światłowód z telewizją w Play

W Play światłowody z limitem do 300 Mb/s kosztują obecnie 45 zł miesięcznie, do tego podstawowa wersja telewizji z dekoderem PLAY NOW TV BOX kosztuje 10 zł miesięcznie. Pierwsze 3 miesiące bez opłat.

Jednak za 10 zł mamy naprawdę tylko podstawowe kanały, więc do zestawu i dla sprawiedliwego porównania dobierzemy plan telewizyjny za 35 zł miesięcznie z dostępem do 4 dodatkowych pakietów – Extra, Sport (kanały Eleven Sports), News i Kids. Razem więc, cały zestaw będzie nasz kosztował 80 zł miesięcznie.

Oferta na światłowód z telewizją w Plus (Netia)

Jeśli chodzi o ofertę z Grupy Cyfrowego Polsatu, najprościej i najtaniej będzie zamówić taki zestaw bezpośrednio w Netii.

W podobnej cenie, co u pozostałych operatorów możemy tu wybierać spośród 3 zestawów telewizyjnych ze światłowodami z limitem do 300 Mb/s.

Pierwszy zestaw kosztuje 60 zł od 4 miesiąca, więc po dwóch latach wyniesie nas to średnio 52,50 zł miesięcznie. W pakiecie mamy standardowy zestaw 100 kanałów telewizyjnych. Drugi zestaw kosztuje 80 zł od 4 miesiąca, czyli 70 zł miesięcznie, zawiera on zestaw 100 kanałów telewizyjnych plus trzech kanałów od HBO oraz dostęp do HBO GO (standardowa cena za HBO to 24,90 zł miesięcznie). Trzeci zestaw z kolei, kosztuje 90 zł od 4 miesiąca, czyli 78,75 zł miesięcznie. W pakiecie tym oprócz światłowodów z limitem do 300 Mb/s możemy oglądać 100 kanałów telewizyjnych oraz kanały Eleven Sports (standardowa cena 15,90 zł) oraz kanały Polsat Sport Premium (standardowa cena 40 zł).

Oferta na światłowód z telewizją w T-Mobile

Jak na tym tle wygląda aktualna promocja w T-Mobile? Wraz ze światłowodami z limitem do 300 Mb/s dostajemy tu pakiet 109 kanałów telewizyjnych od IPLA.TV oraz 4 kanałów Eleven Sports za 40 zł miesięcznie przez 3 miesiące, później 79 zł. Uśredniając więc będzie 74,12 zł miesięcznie.

Podsumowując, najciekawiej prezentuje się tu oferta Netii, zarówno pod względem cen, jak i zestawów kanałów dostępnych w pakiecie z dostępem do światłowodów z limitem 300 Mb/s.