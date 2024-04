Dziś przyjrzymy się dwóm modelom iPhone'a, które wyróżniają się jako najlepsze propozycje, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny w 2024 roku. To iPhone SE (3. generacji) z 2022 roku oraz iPhone 13, który został zaprezentowany światu w 2021 roku. Oba te modele wciąż oferują przyzwoitą kombinację wydajności, funkcji i dobrej ceny, co czyni je godnymi uwagi dla osób szukających urządzeń mobilnych od Apple.

iPhone 13 i iPhone SE w 2024 roku

iPhone SE, znany z przyzwoitej wydajności i kompaktowej obudowy, w swojej pierwszej odsłonie zadebiutował w 2016 roku. Już wtedy pokochali go użytkownicy, którzy cenią sobie wygodę obsługi jedną ręką i nie chcą wydawać fortuny na flagowca. Z kolei iPhone 13, mimo że ma już 2 lata i następców w postaci modeli 14 i 15, wciąż może pochwalić się dobrymi parametrami.

iPhone 13

Cena: ok. 2616 zł

iPhone 13 to model, który wniósł powiew świeżości do świata applowskiej fotografii i filmowania. Nowy system aparatów pozwolił osiągnąć jeszcze lepszą wydajność w warunkach słabego oświetlenia. Mamy też szerokokątny obiektyw, który pozwala na uchwycenie jeszcze większej ilości detali. Tryb filmowy to kolejny atut tego modelu. Umożliwia nagrywanie filmów z efektem głębi, który zapewnia bardziej profesjonalny charakter nagrań. Funkcje takie jak tryb nocny, portretowy czy inteligentny HDR pozwalają na wykonywanie atrakcyjnych zdjęć, nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Wyświetlacz Super Retina XDR zapewnia świetną jakość obrazu nawet w jasnym słońcu.

Wspierany przez czip A15 Bionic, iPhone 13 oferuje płynną pracę oraz nie najgorszy czas pracy na baterii. Prywatność użytkowników jest chroniona dzięki systemowi Face ID (rozpoznawanie twarzy). Dodatkowo iPhone 13 jest kompatybilny z magnetycznymi akcesoriami MagSafe oraz posiada Ceramic Shield, zapewniający większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki technologii 5G iPhone 13 umożliwia ekspresowe przesyłanie danych w najwyższej rozdzielczości, z automatycznym dostosowaniem prędkości transmisji w trybie Smart Data.

Wszystkie te cechy sprawiają, że iPhone 13 jest świetnym wyborem dla osób poszukujących wydajnego i funkcjonalnego smartfona od Apple w 2024 roku.

iPhone SE (2022)

Cena: ok. 2347 zł

Apple iPhone SE trzeciej generacji to propozycja dla tych, którzy poszukują wysokiej wydajności i bogactwa funkcji w poręcznej i kompaktowej obudowie. Wyposażono go w wydajny czip A15 Bionic, ten sam co w iPhone 13, oraz mniejszy wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala. Smartfon oferuje również łączność 5G, wydajną baterię oraz skaner linii papilarnych (zamiast Face ID).

Solidna konstrukcja iPhone'a SE wspiera standard IP67, co zapewnia odporność na wodę oraz kurz. Dzięki funkcjom takim jak HDR 4 czy Deep Fusion iPhone SE pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, zachowując przy tym naturalny wygląd detali. Style fotograficzne oraz tryb portretowy umożliwiają eksperymentowanie z artystycznymi efektami, podczas gdy wyświetlacz Retina HD zapewnia bogatą gamę kolorów i wysoki kontrast. System odblokowywania urządzenia za pomocą Touch ID zniknął z iPhone'ów, ale to rozwiązanie wciąż ma swoich fanów. Nie ma już na rynku innego smartfona od Apple, który wspierałby to rozwiązanie, więc jeśli zależy Ci na tej opcji, wybór będzie tylko jeden.

Dla tych, którzy cenią sobie wydajność i funkcjonalność w kompaktowej obudowie, iPhone SE trzeciej generacji stanowi godną uwagi opcję w 2024 roku.