W nowej ofercie Netii cena za pakiet z internetem o prędkości do 600 Mb/s obniżona została do 50 zł, czyli aktualnie nie ma uzasadnienia, by brać w tej samej cenie najwolniejszy pakiet do 300 Mb/s. Podobnie w najszybszym pakiecie z limitem prędkości do 1 Gb/s zamiast 70 zł zapłacimy 60 zł, czyli tyle ile do tej pory za prędkość do 600 Mb/s.