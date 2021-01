Oferty jeszcze nie ma na stronie, ale na dziś T-Mobile ma w ofercie 3 plany na światłowody – z limitem prędkości do 300 Mb/s za 59 zł, do 600 Mb/s za 69 zł i do 900 Mb/s za 89 zł.

Dla klientów, którzy mają abonament w T-Mobile lub go zakupią, przygotowaliśmy ofertę z internetem światłowodowym, w której do końcu roku nie ponoszą żadnych opłat. Użytkownik może wybrać jedną z trzech prędkości: 300, 600 lub 900 Mb/s. Umowa podpisywana jest na okres 24 miesięcy, a opłata miesięczna od 2022 roku będzie wynosić odpowiednio 59, 69 lub 89 zł miesięcznie.

Oznacza to więc, że od stycznia 2022 roku właśnie takie opłaty będą ponosić klienci, ale oszczędności będą mieli spore. Plan za 59 zł oznacza, że przez okres dwóch lat zobowiązania nie zapłacą za światłowody 649 zł, a przez cały rok 2022 do końca umowy poniosą tylko 708 zł kosztów.

Aby zachęcić do przejścia do T-Mobile właśnie teraz, operator przygotował jeszcze jedną promocję. Każdy klient, który zdecyduje się teraz na przeniesienie numeru do T-Mobile nie będzie płacił abonamentu i rat za telefon przez pół roku.

Sama promocyjna grafika nie mówi jednak zbyt wiele. Niemniej wyraźnie jest napisane, że te pół roku jest na przeniesienie numeru, co nie jest niczym nowym na rynku. W przypadku, gdy mamy obowiązującą umowę z obecnym operatorem, przy przeniesieniu możemy się dogadać z nowym, iż do pół roku nie będziemy płacić za abonament, aż do zakończenia umowy z poprzednim operatorem. Do tego wydłużone raty do 36 miesięcy za sprzęt mogą potwierdzić, że za tą promocją niewiele się kryje nowego.

Sprawdzimy to w najbliższym czasie, jak już się pojawi ta oferta na stronie T-Mobile. Już teraz widać po cenniku smartfonów w tej promocji, że nie należy się spodziewać rewelacji. Dajmy na to Motorola E7 Plus kosztuje aktualnie w sklepie 499 zł. W T-Mobile na start zapłacimy za nią 99 zł i później w 30 ratach po 15 zł miesięcznie. Razem – 549 zł.

Co jeszcze? Dla osób, które chcą korzystać z internetu mobilnego w T-Mobile, operator przygotował promocję na pakiet 30 GB na karcie, którą można włożyć do routera i korzystać z niej przez pół roku za darmo. Później, pozostały okres umowy koszt miesięczny to 30 zł lub 35 zł z urządzeniem.

Źródło: T-Mobile.