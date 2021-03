Na uwagę tu zasługuje znakomity wynik T-Mobile, przy zbliżonej liczbie wykonanych testów u wszystkich operatorów – T-Mobile przekroczył jako pierwszy próg 40 Mb/s. Co warte też podkreślenia, pomiary w roamingu krajowym Play dokonywane są już w zaledwie 4 tys. testów, ogólna liczba – 70 tys. pomiarów.

Obecność w czołówce rankingu internetu światłowodowego dwóch operatorów mobilnych – Orange i T-Mobile, a nawet trzech – Netia, to też Plus, w mojej ocenie to znak czasów. Pojawienie się internetu stacjonarnego w ofercie „wielkiej czwórki” sprawiło, że coraz więcej klientów wybiera właśnie ich ofertę. Jak już korzystamy z oferty komórkowej, korzystniej i wygodniej dobrać do niej internet stacjonarny. Myślę, że ten trend będzie się pogłębiał i kto wie czy nie skończy się kolejnymi przejęciami.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się tu przejęcie Vectry (razem z Mulitimedia) przez Play, operatorzy ci już od dłuższego czasu współpracują w zakresie wspólnej oferty internetu stacjonarnego. Pytanie otwarte – co z UPC? Operator ten, podobnie jak Vectra czy Multimedia oferuje światłowody FTTB, co kłóciłoby się ze strategią obraną przez Orange czy T-Mobile, którzy to tym samym dalecy byliby od przejęć „kablówek”, chociaż kuszące by to było dla samej bazy klientów.

Źródło: SpeedTest.pl

Stock Image from Depositphotos.