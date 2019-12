Wiadomo jak to jest z ogólnymi wynikami, w całym kraju poszczególni operatorzy mają uśrednione wyniki, ale jak spojrzymy na różne powiaty w naszych województwach, to nasi operatorzy osiągają w nich różne wyniki.

I tak dla przykładu, w ogólnokrajowym rankingu wygrał Play, ale w wielu powiatach we wszystkich województwach, najszybszy internet mobilny mają też Orange, Play czy Plus. A więc spójrzmy jak to wygląda na mapach naszych województw.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa dolnośląskiego

W województwie dolnośląskim Orange był najszybszy w pięciu powiatach oraz w Wałbrzychu, Wrocławiu i w Legnicy. Play wygrał w aż dziewięciu powiatach, Plus w ośmiu, a T-Mobile w trzech oraz w jeleniej Górze.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego Orange zgarnął cztery powiaty, Play osiem powiatów oraz trzy miasta – Włocławek, Toruń i Grudziądz, Plus z kolei wygrał w czterech powiatach, a T-Mobile w dwóch oraz w Bydgoszczy.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa lubelskiego

Województwo lubelskie prawie w całości przejął Plus, najszybszy internet mobilny mają tu w aż dziewięciu powiatach i w Zamościu, Orange w dwóch i w Lublinie, Play w trzech i w Białej Podlaskiej, a T-Mobile w czterech.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa lubuskiego

W województwie lubuskim Orange skromnie, bo wygrywa tylko w jednym powiecie i w Gorzowie Wielkopolskim, Play w czterech oraz w Zielonej Górze, Plus w dwóch, a T-Mobile w trzech.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa łódzkiego

W województwie łódzkim jest różnokolorowo – Orange zdobył sześć powiatów i Łódź, Play pięć i Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice, Plus sześć powiatów, a T-Mobile cztery powiaty.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa małopolskiego

Małopolska jest fioletowa, łącznie ze stolicą, Play najszybszy internet mobilny miał w ośmiu powiatach oraz w Nowym Sączu i Krakowie, T-Mobile w pięciu powiatach, podobnie jak Orange, a Plus tylko w jednym powiecie.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa mazowieckiego

Mazowsze również w głównej mierze opanowane jest przez Play, wygrali tu w aż szesnastu powiatach oraz w Warszawie i w Płocku, Orange w sześciu oraz w Ostrołęce i Radomiu, Plus w sześciu, a T-Mobile w siedmiu powiatach oraz w Siedlcach.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa opolskiego

Na Opolszczyźnie dobrze radzi sobie Orange, gdzie wygrywa w pięciu powiatach, Play w dwóch i w Opolu, Plus również w dwóch powiatach, podobnie jak T-Mobile.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa podkarpackiego

W województwie podkarpackim najwięcej powiatów zgarnął T-Mobile – siedem oraz Tarnobrzeg, Play sześć oraz Krosno i Przemyśl, Plus pięć, a Orange tylko jedno oraz Rzeszów.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa podlaskiego

W województwie podlaskim w aż czterech powiatach było zbyt mało pomiarów, by wyciągnąć z nich miarodajne wyniki, w pozostałych sześciu i w Białymstoku (pierwsze miasto w Polsce z LTE Plus Advanced) wygrał Plus, Play w czterech, Orange w jednym, a T-Mobile brak w tym województwie.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa pomorskiego

Nad morzem króluje Play, który w województwie pomorskim wygrał w siedmiu powiatach i w Słupsku, T-Mobile w trzech oraz w Gdyni, Gdańsku, Orange podobnie w trzech oraz w Sopocie i Plus też w trzech powiatach.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa śląskiego

Na Śląsku wydaje się, że najlepszy jest T-Mobile, który wygrał w sześciu powiatach oraz w Gliwicach, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, w Sosnowcu i w Bielsko-Białej, ale Play też nieźle sobie radzi wygrywając w pięciu powiatach oraz w Częstochowie, Jaworznie, Bytomiu, w Siemianowicach Śląskich, w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Tychach i w Bielsko-Białej, Plus w trzech oraz w Jastrzębiu Zdrój, a Orange w dwóch oraz w Katowicach, Piekarach Śląskich, Rybniku i w Zabrzu.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie w większości jest pomarańczowe, Orange wygrał tu pięciu powiatach, T-Mobile w trzech, Play w dwóch i w Kielcach, a Plus w jednym powiecie.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

Na Warmii i Mazurach zabarwiło się na fioletowo, Play najszybszy był w siedmiu powiatach i w Olsztynie, T-Mobile w czterech oraz w Elblągu, Plus w trzech, a Orange w dwóch.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa wielkopolskiego

W województwie wielkopolskim Play wygrał w ośmiu powiatach oraz w Poznaniu, Lesznie i Koninie, podobnie w ośmiu T-Mobile oraz Plus, Plus dodatkowo w Kaliszu, a Orange w sześciu.

Najszybszy internet mobilny w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Na koniec pozostało już tylko województwo zachodniopomorskie. Tutaj Orange wygrywa w sześciu powiatach i w Koszalinie, Play również w sześciu, Plus w dwóch, a T-Mobile w czterech oraz w Szczecinie.

Jeśli ominął Was ogólny ranking, zapraszam do zapoznania się z nim w tym wpisie – Roczne podsumowanie wyników testów PRO Speed Test, narzędzia certyfikowanego przez UKE.

Źródło: UKE.

Photo: gpointstudio/Depositphotos.