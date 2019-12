Dokładnie rok temu PRO Speed Test uzyskał certyfikat UKE, dzięki czemu wyniki pomiarów jakości i prędkości internetu dokonywanym tym narzędziem od 1 grudnia 2018 roku mogły stać się podstawą do reklamacji, jeśli nie odpowiadały deklaracjom operatora przy podpisywaniu umowy, przynajmniej jeśli chodzi o internet stacjonarny.

Z certyfikowanego przez Prezesa UKE narzędzia można korzystać od 1 grudnia 2018 roku. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Dziś możemy się już zapoznać z wynikami tych testów po roku od ich oficjalnego uruchomienia. Od 1 grudnia 2018 roku na PRO Speed Test zarejestrowało się 32 tysiące użytkowników, którzy wykonali w tym czasie 440 tysięcy pomiarów, z czego certyfikowanych, czyli spełniających wszystkie warunki składowe było 30 tysięcy.

Średnia prędkość pobieranych danych w sieciach stacjonarnych wyniosła 123 Mb/s, przy wysyłanych danych – 44 Mb/s, a ping – 38,9 ms. W przypadku sieci mobilnych średnia prędkość pobieranych danych wyniosła 23,4 Mb/s, wysyłanych – 11,1 Mb/s, a ping – 68 ms.

W podziale na zakresy prędkości, najwięcej pomiarów dokonano w przedziale od 200 Mb/s do 500 Mb/s i od 500 Mb/s do 1 Gb/s, najmniej z kolei było pomiarów przy prędkościach do 1 Mb/s. Jeśli chodzi o urządzenia, z których ich dokonywano, najwięcej pomiarów dokonali użytkownicy Androida, Windowsa, iOS i najmniej wersji przeglądarkowej.

W podziale na rodzaj sieci, pomiary internetu stacjonarnego stanowiły 56% ogółu, pozostałe dotyczyły internetu mobilnego. Natomiast w podziale na rodzaj połączenia górowało WiFi stacjonarne, później mniej więcej po równo WiFi mobilne i LTE.

No dobrze, już czas na wyniki. W przypadku internetu stacjonarnego pierwsze miejsce nie budzi zaskoczenia – INEA ze swoim internetem symetrycznym jest bezkonkurencyjna. Zaskoczeniem może być drugie miejsce operatora TOYA, który to w regularnych miesięcznych rankingach SpeedTest.pl zajmuje ciągle 3 miejsce, tuż za UPC, które tu jest na 3 miejscu. Na czwarty miejscu mamy też Orange, który nie pojawia się w rankingach SpeedTest.pl, w których na 4 miejscu jest zawsze Vectra, która w tym rankingu jest na miejscu szóstym.

W przypadku internetu mobilnego wygrywa Play, co ciekawe ten sam operator wygrał w rankingu Speedtest od Ookla, tylko z nieco wyższym wynikiem. Na drugim miejscu mamy Orange, podium zamyka T-Mobile, a na końcu Plus z wynikiem poniżej 20 Mb/s.

Źródło: SpeedTest.pl/UKE.