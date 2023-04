5G robi różnicę - Plus po raz pierwszy liderem rankingu prędkości

Plus z uwagi na zastosowanie osobnego pasma pod 5G, od samego początku udostępnienia nowej technologii w Polsce, przodował we wszystkich jej rankingach. W rankingu SpeedTest.pl za I kwartał 2023 roku, wskoczył jednak też na fotel lidera w rankingu ogólnym - 3G/4G/5G.

Wystarczył do tego jeden prosty ruch operatora Plus, a mianowicie udostępnienie za darmo 5G wszystkim klientom - zarówno w ofertach abonamentowych, jak i w ofertach na kartę. Według szacunków SpeedTest.pl, po tym zabiegu dostęp do 5G Plusa uzyskało blisko 3 mln kart SIM.

Nasze szacunki wskazują, że 5G udostępniono ok. 3 milionom kart SIM. Spowodowało to, że część klientów, która dotychczas korzystała z LTE ze średnią prędkością około 35 Mb/s, po tej zmianie uzyskała automatyczny dostęp do nowej technologii z prędkością średnio około 138 Mb/s dzięki posiadaniu terminali 5G. Efektem tego był wzrost udziału testów 5G u tego operatora o 50% w porównaniu z lutym.

Jak więc przedstawia się teraz kolejność operatorów w ogólnym rankingu jakości i prędkości sieci mobilnych?

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 44,6 10,5 37 174 tys. T-Mobile 44,2 12,2 30 176 tys. Play 43,5 12,8 29 279 tys. Orange 43,4 11,6 28 186 tys.

Przoduje wspomniany Plus ze średnią prędkością pobieranych danych na poziomie 44,6 Mb/s, na dalszych miejscach mamy T-Mobile - 44,2 Mb/s, Play - 43,5 Mb/s i Orange nieznacznie mniej - 43,4 Mb/s. Z kolei w rankingu 5G, wygląda to następująco:

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 138 17,8 33 20 tys. Play 70,3 27,4 25 19 tys. Orange 65,5 26,8 25 7 tys. T-Mobile 62,2 24,3 28 14 tys.

Widać tu wyraźnie, jak dużą różnicę robi 5G z osobnym pasmem. Przy tak dużej liczbie kart z dostępem do 5G i tak dużych prędkościach - średnio 138 Mb/s, trudno się dziwić, iż Plus po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce też w rankingu ogólnym. Pozostali operatorzy w zasięgu swojego 5G mają dużo gorsze osiągi.

To może oczywiście się zmienić, ale chyba dopiero po rozstrzygnięciu aukcji na częstotliwości pod prawdziwe 5G, która miejmy nadzieje rozpocznie się i zakończy jeszcze w tym roku.

Źródło: SpeedTest.pl

Stock Image from Depositphotos.