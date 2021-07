Na prawdziwe 5G przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, aukcja na cztery bloki o szerokości 80 Mhz w paśmie 3,4 – 3,8 GHz ma już ponad rok poślizgu, a nie ma jeszcze żadnych informacji o planowanym ponownym jej ogłoszeniu.

Zasięg 5G w Polsce

Dlatego też w zeszłym roku nasi operatorzy udostępnili nam tymczasowe 5G na posiadanych już częstotliwościach. Aktualnie po tym roku Orange i T-Mobile mają około 1600 stacji bazowych w Polsce, na których działa 5G, co daje zasięg 6 mln Polaków.

Przy czym T-Mobile zapowiedział ostatnio, iż w wakacje będzie uruchamiał co tydzień 120 nowych nadajników z dostępem do 5G, co ma pozwolić na koniec III kwartału tego roku zwiększyć ich liczbę do 3 tys. i objąć zasięgiem 40% mieszkańców Polski – myślę, że Orange będzie miał podobny poziom pokrycia z uwagi na ścisłą współpracę tych operatorów.

Z kolei Play na początku lipca zdradził, iż do końca tego miesiąca będzie miał 2576 nadajników obsługujących 5G, co da pokrycie 35% populacji w naszym kraju. Natomiast Plus może się już pochwalić zasięgiem swojego 5G obejmującym 13 mln osób w prawie 400 miejscowościach w każdym z 16 województw w naszym kraju na 2 tys. stacji bazowych 5G.

Zastosowane technologie przez operatorów do 5G

Orange, Play i T-Mobile wykorzystali do tego pasmo 2100 MHz i technologię dynamicznego współdzielenia tego pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G – Dynamic Spectrum Sharing (DSS). To pociąga za sobą pewne ograniczenia, przede wszystkim w prędkościach transferu dla poszczególnych technologii.

Zupełnie inaczej rozwiązał to Plus, który do udostępnienia 5G zastosował pasma 2600 MHz w technologii TDD, dzięki której możliwe jest wydzielenie dodatkowego pasma dla użytkowników korzystających z 5G.

Jaką to robi różnicę? Pokazują ją wyniki testów RFBENCHMARK w Warszawie.

Testy prędkości 5G w Warszawie

Do testów, specjaliści z firmy Notel Poland zastosowali profesjonalny sprzęt, który pozwala na dokładne sprawdzenie jakości zastosowanej technologii 5G przez naszych operatorów.