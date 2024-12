Tajemnica najstarszego krateru na Księżycu. To dobra wiadomość dla NASA

Zderzenie, które zmieniło Księżyc

Przez lata naukowcy wierzyli, że obiekt, który uformował basen South Pole-Aitken, uderzył w Księżyc pod ostrym kątem, tworząc owalny krater. Natomiast zespół badaczy z Uniwersytetu Maryland odkrył coś zaskakującego: krater jest najprawdopodobniej niemal idealnie okrągły, co sugeruje pionowe uderzenie o znacznie większej sile.

Analizy oparte na danych z Lunar Reconnaissance Orbiter NASA wykazały, że formacje w kształcie gór wokół basenu układają się w regularny, kolisty wzór. Takie uderzenie przypominałoby zrzucenie skały prosto na ziemię — dokładnie tak, jak chcielibyście to zrobić, np. upuszczając swobodnie kamyk na sypki piach. Zapewne powstałoby zagłębienie z wywyższeniem na jego granicach o niemal idealnie kulistym kształcie.

Wszystko wskazuje, że mamy szczęście

Okrągły kształt krateru oznacza, że uderzenie mogło być głębsze, niż wcześniej przypuszczano. Szczątki po tym zderzeniu mogą zawierać unikalne materiały z wnętrza Księżyca – zarówno z płaszcza, jak i skorupy. Są to potencjalnie próbki, do których naukowcy zwykle nie mają dostępu bez specjalistycznych maszyn lub narzędzi, a które mogą odsłonić sekrety dotyczące wczesnych etapów formowania się Srebrnego Globu.

Będzie to niesamowita sprawa dla naszych badań odnoszących się do procesów geologicznych, które miały miejsce na Księżycu przez miliardy lat. W ciągu tego czasu inne uderzenia i erozja zatarły pierwotne ślady "gigantycznego basenu", co sprawia, że precyzyjne badania są prawdziwym wyzwaniem. Będzie to również przy okazji bardzo ciekawe i przyjazne miejsce dla misji Artemis.

O, właśnie. Co z Artemis?

W kontekście trwającego wyścigu kosmicznego — głównie między USA i Chinami — nowe odkrycia stają się jeszcze bardziej istotne. Artemis 3 będzie pierwszą misją załogową na Księżyc (z lądowaniem na Srebrnym Globie) od 1972 roku. Naukowcy wierzą, że astronauci badający okolice bieguna południowego będą mogli zebrać kluczowe próbki z głębi naszego satelity.

Materiały zgromadzone w wyniku pionowego uderzenia są zazwyczaj rozłożone bardziej równomiernie, co znacznie ułatwi dostęp do cennych skał. Mogą one dostarczyć nie tylko informacji o historii Księżyca, ale również wskazówek dotyczących formowania się innych planet w Układzie Słonecznym.

Krok bliżej do rozwiązania zagadek kosmosu

Nowe dane dotyczące basenu South Pole-Aitken pokazują, jak wiele jeszcze możemy dowiedzieć się o Księżycu i jego dziejach. Co więcej, w ramach programu Artemis będziemy mieć okazję zbadać pochodzące stamtąd próbki i dokładnie określić, co działo się na Srebrnym Globie przez miliony lat. Bezsprzecznie, ludzkość stoi na progu nowych odkryć, które mogą sporo namieszać. I o to właśnie chodzi!