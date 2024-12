Gry wideo jednak niebezpieczne? Niektórzy nie powinni w nie grać

Najnowsze badanie pokazuje wpływ, jaki gry wideo mają na nie do końca rozwinięty umysł. Nastolatkowie nie powinni spędzać zbyt dużo czasu w wirtualnym świecie.

Gry wideo od lat są demonizowane przez media. To one mają odpowiadać za przestępstwa i agresję wśród młodych osób. Chociaż w ciągu ostatnich lat wizerunek gracza zdecydowanie uległ ociepleniu, tak do ideału nadal sporo brakuje. Może i dobrze, gdyż najnowsze badania pokazują, że zaczynanie przygody z grami wideo w zbyt młodym wieku może negatywnie odbić się na rozwoju nastoletniego człowieka.

Nastolatkowie nie powinni grać w gry wideo?

Najnowsze badania wskazują na istnienie kluczowego markera w mózgu, który może pomóc w identyfikacji nastolatków narażonych na uzależnienie od gier wideo. Odkrycie to może okazać się przełomowe w zrozumieniu wpływu gier na rozwój młodzieży oraz w opracowywaniu skutecznych strategii zapobiegania problematycznemu korzystaniu z gier.

Badanie opublikowane w Journal of Behavioral Addictions wykazało, że nastolatkowie z większą liczbą objawów uzależnienia od gier mieli obniżoną aktywność w obszarze mózgu odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji i przetwarzanie nagród. Odkrycie to opiera się na analizie danych 6 143 graczy w wieku od 10 do 15 lat, które zbierano przez cztery lata.

W pierwszym roku badania uczestnikom wykonano skany mózgu metodą fMRI podczas zadania związanego z nagrodą pieniężną. Przez kolejne trzy lata badani wypełniali kwestionariusze dotyczące uzależnienia od gier wideo. Wyniki pokazały, że osoby z obniżoną reakcją na oczekiwanie nagrody w początkowych skanach częściej wykazywały symptomy uzależnienia od gier w kolejnych latach.

„Gry same w sobie nie są niezdrowe, ale istnieje granica, którą niektórzy przekraczają” – zauważył dr Daniel Lopez, główny autor badania. Jak podkreślił, całkowite zakazywanie gier może być trudne i szkodliwe dla rozwoju społecznego dzieci. Badania te pomagają określić, gdzie przebiega granica między zdrowym a problematycznym graniem.

Zdaniem ekspertów kluczowe jest zrozumienie, że niektórzy nastolatkowie są bardziej podatni na uzależnienie od gier niż inni. Dzięki identyfikacji markerów w mózgu możliwe stanie się wcześniejsze rozpoznawanie ryzyka oraz wdrażanie działań profilaktycznych.