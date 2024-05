To najstarsze gwiazdy we Wszechświecie. Są... "niedaleko" nas!

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology dokonali istotnego odkrycia, identyfikując trzy najstarsze gwiazdy we Wszechświecie. Znajdują się one w "halo" Drogi Mlecznej, czyli chmurze gwiazd otaczającej główny dysk galaktyczny. Analizy wskazują, że zidentyfikowane gwiazdy powstały między 12 a 13 miliardów lat temu, w okresie, gdy formowały się pierwsze galaktyki.

Zespół nazwał te gwiazdy „SASS” (Small Accreted Stellar System), ponieważ uważa się, że każda z nich była kiedyś częścią małej, prymitywnej galaktyki, która została później wchłonięta przez rosnącą Drogę Mleczną. Obecnie owe trzy gwiazdy to jedyne pozostałości po ich pierwotnych galaktykach. Naukowcy mają teraz nowy sposób na identyfikowanie takich "starożytnych" z punktu widzenia wieku obiektów.

Gwiazdy SASS mogą służyć jako analogi ultrasłabych galaktyk karłowatych, które są uważane za jedne z pierwszych galaktyk we wszechświecie. Ze względu na ich szczególną charakterystykę, badania prymitywnych galaktyk są niezwykle trudne. Natomiast SASS znajdujące się w Drodze Mlecznej są znacznie bliżej i mogą dostarczyć cennych informacji na temat ewolucji takich galaktyk.

Odkrycia te wynikają z pracy studentów biorących udział w kursie 8.S30 z 2022 roku. W ramach zajęć studenci nauczyli się technik analizy starożytnych gwiazd i zastosowali te umiejętności do analizy danych zebranych przez teleskop Magellan-Clay w Obserwatorium Las Campanas. Studenci przeszukiwali papierowe kopie danych w poszukiwaniu gwiazd o niskiej zawartości pierwiastków chemicznych, takich jak stront i bar, co jest charakterystyczne dla najstarszych gwiazd.

W wyniku tych poszukiwań studenci zidentyfikowali trzy gwiazdy, które okazały się idealnymi kandydatami do analizy. Dokonali oni szczegółowych badań widm tych gwiazd, co pozwoliło określić ich skład chemiczny. Wyniki te wykazały niską zawartość strontu, baru i innych pierwiastków, co potwierdziło ich pochodzenie.

Dalsze badania nad ruchem gwiazd wykazały, że poruszają się one w przeciwnym kierunku niż większość gwiazd w głównym dysku Drogi Mlecznej. To wskazówka, że gwiazdy te zostały kiedyś wciągnięte z innych miejsc i są pozostałościami po prymitywnych galaktykach. Zespół z MIT planuje kontynuować poszukiwania innych gwiazd SASS, stosując nową metodologię. Proces ten obejmuje identyfikację gwiazd o niskiej obfitości chemicznej i analizę ich orbit w celu wykrycia "ruchu wstecznego". Naukowcy przewidują, że spośród ponad 400 miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej, ta metoda pozwoli znaleźć niewielką, ale znaczącą liczbę najstarszych gwiazd we wszechświecie.

Okazuje się więc, że w naprawdę pasjonujących odkryciach astronomicznych, studenci też mogą mieć swój istotny udział. Najstarsze znane nam gwiazdy na dalekich rubieżach Drogi Mlecznej to coś naprawdę wielkiego. Aczkolwiek, z pewnością w bezkresnym z naszego punktu widzenia Wszechświecie, jest mnóstwo starszych gwiazd. Tyle tylko, że są one oddalone od nas bardzo, bardzo daleko i ich zidentyfikowanie jest dla nas obecnie zbyt trudne.