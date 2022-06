Hamilton

Musical, który podbił serca milionów widzów będzie dostępny od razu w dniu premiery serwisu w Polsce. To jedna z najważniejszych produkcji w karierze Lin-Manuela Mirandy. Opowiada o życiu ojca założyciela Stanów Zjednoczonych Alexandra Hamiltona - musical jest zainspirowany jego biografią autorstwa Rona chernowa.

Brygada RR/Chip i Dale: Brygada RR

Opowiadająca o Chipie Dale'u animacja to produkcja z 1989 roku i na pewno dorastający wtedy widzowie doskonale pamiętają tę bajkę. Po wielu latach będzie można ją powtórzyć lub zobaczyć po raz pierwszy w odpowiedniej oprawie i polskiej wersji językowej. Drugim z tytułów jest tutaj najnowszy film łączący animowane postacie z żywymi aktorami - coś na wzór "Kosmicznego meczu".

To nie wypanda

Jeden z najnowszych filmów Pixara, który opowiada o Kanadyjce chińskiego pochodzenia, która zmaga się z okresem dojrzewania i nadopiekuńczą matką. Mei Lee musi też radzić sobie ze swoimi emocjami, bo ich nadmiar sprawia, że zamienia się w czerwoną pandę.

Filmy Marvel IMAX Enhanced

Niedostępne nigdy wcześniej i nigdzie indziej filmy Marvela w takim formacie pozostają dostępne tylko na Disney+. Lista filmów obejmuje 12 tytułów, które w wybranych scenach wypełnią cały ekran telewizora. Oto one:

Iron Man

Strażnicy galaktyki (Guardians of the Galaxy)

Strażnicy galaktyki 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (Captain America: Civil War)

Doktor Strange (Doctor Strange)

Thor: Ragnarok

Czarna Pantera (Black Panther)

Avengers: Wojna bez granic (Avengers: Infinity War)

Ant-Man i Osa (Ant-Man and the Wasp)

Kapitan Marvel (Captain Marvel)

Avengers: Koniec gry (Avengers: Endgame)

Czarna wdowa (Black Widow)

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni (Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings)

Eternals

Gwiezdne wojny

Wizje i Parszywa zgraja

Obecność wszystkich filmów sagi oraz spin-offów w ofercie jest dość oczywista, ale takie nowości jak "Gwiezdne Wojny: Wizje" oraz "Gwiezdne Wojny: Parszywa Zgraja" to produkcje, które będzie można zobaczyć po raz pierwszy w Polsce. Zupełnie inne spojrzenie na Star Was oraz nieznane do tej pory historie to nie lada gratka.

American Horror Story

Jedna z najbardziej popularnych antologii serialowych, jeśli nie najpopularniejsza. Liczący już 11 sezonów "American Horror Story" skupia się w każdym sezonie na zupełnie innej historii, ale wszystkie one mają sporo punktów wspólnych, w tym aktorów i twórców. Nie wszystkie serie są równie dobre, ale jako całość serial na pewno zachęci spragnionych pokręconych i (trochę) strasznych opowieści.

Atlanta

Serial możliwie najbardziej oderwany od polskich realiów, jak to tylko możliwe, gdy porównamy go z innymi z zestawienia. Akcja rozgrywa się w tytułowym mieście, gdzie walczący o uznanie raper oraz jego kuzyn zyskują szansę na rozkręcenie kariery. Będzie to równie trudne, co codzienne obowiązki i kontakt z rodziną. Osobliwa, wyjątkowa i angażująca opowieść.

Gotowe na wszystko

Widzowie m. in. Polsatu na pewno kojarzą zdesperowane gospodynie sprzed lat i prawdę mówiąc nie jestem w stanie potwierdzić, czy w Polsce zanotowano emisję wszystkich odcinków aż po sam koniec serialu. "Gotowe na wszystko" to momentami poruszająca, a czasami niezwykle zabawna produkcja skupiająca się na życiu zamieszkujących typowe amerykańskie przedmieścia kobiet i ich rodzin.

Lekomania (Dopesick)

Kryzys opioidowy to jedna z czarnych kart historii USA, a produkcja Hulu znakomicie przeprowadza nas przez całą tę historię od samego początku. Na przykładzie zwykłych ludzi, lekarzy, pracowników firm farmaceutycznych oraz organów ścigania można zobaczyć, na jaką skalę był to problem. Niesamowity casting, muzyka oraz scenariusz i reżyseria sprawiają, że śmiało podsunąłbym Wam ten serial w pierwszej kolejności do obejrzenia.

Zepsuta krew (The Dropout)

Nieudane rewolucje przeprowadzane przez upadające start-up to jeden z częściej podejmowanych przez filmowców temat, a serial Hulu bierze pod lupę firmę "Theranos" założoną przez byłą studentkę Harvardu. Elizabeth Holmes rzuciła studia, by stworzyć urządzenie będące w stanie przeprowadzić badanie krwi na podstawie jednej kropli. Czy coś mogło pójść nie tak?

Pam i Tommy

Jeszcze przed erą streamowanych w Sieci filmów, Internet mógł być miejscem, gdzie zamawiano jedynie fizyczne nośniki z przeróżnymi materiałami. Jedną z takich kaset był sextape z Pamelą Anderson. Jak wpłynęło to na jej karierę, związek, życie?

Z Archiwum X

Klasyka gatunku sci-fi nareszcie w całości i na stałe w jednym miejscu. Serialu raczej przedstawiać nie trzeba, więc dodam tylko że na Disney+ uwzględnione będą też nowsze odcinki, które po latach nakręcono z Gillian Anderson i Davidem Duchovnym.

Zagubieni

Powodu do tak dużej radości polscy fani "Lost" nie mieli od dawna. Szybkie premiery nowych odcinków w telewizji "n" były dużym wydarzeniem, ale nie tak dużym jak wyczekiwane i naprawdę późne pojawienie się wszystkich sezonów "Zagubionych" na VOD w Polsce. Żaden inny serwis nie zaoferował tego serialu wcześniej online, więc podejrzewam, że to lato część widzów spędzi na wyspie wraz z rozbitkami lotu 815 linii Oceanic Airlines.