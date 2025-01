Play sprzedał 1 mln smartfonów w 2024 roku! Oto ich lista

Jeszcze z dekadę temu, panowało powszechne przekonanie, iż u operatorów można kupować telefony za symboliczną złotówkę. Nie do końca tak było, bo kiedyś system abonamentowy wyglądał zupełnie inaczej.

Reklama

Dla przykładu - mieliśmy abonament komórkowy za dajmy na to 50 zł, zawierał on określony pakiet minut, wiadomości i transferu danych. W przypadku, gdy chcieliśmy dobrać do niego tańszego smartfona - ten sam abonament, z tą samą zawartością usług kosztował nas 60 zł, 70 zł czy 100 zł, w zależności od wybranego urządzenia.

Niemniej, dzięki temu udało się operatorom zakorzenić w świadomości klientów, że kupując go razem z abonamentem u nich zamiast w sklepie, możemy taniej zaopatrzyć się w telefon.

Najwyraźniej tak jest do dziś, bo Play pochwalił się właśnie, iż w całym 2024 roku sprzedał 1 mln smartfonów! Zważywszy na to, że operator ten nie rozkłada ich kosztu na miesięczne raty bez abonamentu - można przypuszczać, że większość z nich sprzedał właśnie razem z usługami komórkowymi.

TOP 5 najchętniej kupowanych smartfonów w Play

Jakie były najpopularniejsze smartfony w sprzedaży w Play? Ich lista przedstawia się następująco - w przypadku wszystkich smartfonów:

Najchętniej kupowane smartfony w Play w pierwszym półroczu 2024 r. (kolejność alfabetyczna) Najchętniej kupowane smartfony w Play w całym 2024 r. (kolejność alfabetyczna) Apple iPhone 15 128 GB 5G realme C67 Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A25 5G Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A55 5G Xiaomi Redmi 12 Xiaomi Redmi Note 13

Zaskakująca jest tu obecność w I półroczu 2024 roku modelu - iPhone 15 128 GB 5G, czyli najnowszego wówczas smartfona od Apple.

Z kolei, jeśli chodzi o sam segment premium, tak:

Najchętniej kupowane smartfony z segmentu premium w Play w pierwszym półroczu 2024 r. (kolejność alfabetyczna) Najchętniej kupowane smartfony z segmentu premium w Play w całym 2024 r. (kolejność alfabetyczna) Apple iPhone 14 128 GB Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 15 128 GB Apple iPhone 15 5G Apple iPhone 15 Pro 128 GB Apple iPhone 15 Pro 5G Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Samsung Galaxy S24 5G Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB + 256 GB Samsung Galaxy S24 Ultra 5G

Co ciekawe tutaj, do zestawienia całorocznego dołączył iPhone 13 w miejsce iPhone 14, ale dopiero w drugim półroczu 2024 roku. Prawdopodobnie z uwagi na dużo niższą cenę tego modelu, bezpośrednio po premierze iPhone 16.

Reklama

No to zobaczmy, jaka jest aktualnie cena za iPhone 13 w Play, że udało się temu modelowi wskoczyć w II półroczu 2024, do TOP 5 najchętniej kupowanych smartfonów w całym roku. Nadmienię, iż w zasadzie nie ma takiej możliwości, by wcześniej akurat smartfon od Apple był tańszy w Play, niż w tradycyjnym sklepie, więc porównanie aktualnych cen ma uzasadnienie.

iPhone 13 w sklepie czy w abonamencie Play?

Tak więc, obecnie iPhone 13 kosztuje w jednym z najpopularniejszych elektromarketów 2 199,00 zł za gotówkę lub w 10 ratach 0% po 219,90 zł.

Reklama

Z kolei w Play - niezależnie czy kupujemy go z abonamentem za 40 zł czy… za 105 zł miesięcznie, iPhone 13 kosztuje 2 399,00 zł.

Co więcej, jeśli zdecydujemy się na abonament za 60 zł miesięcznie, który zawiera wydaje się wystarczający limit transferu danych w miesiącu - 50 GB, na start musimy tu zapłacić 1 199 zł w gotówce i później w 24 ratach po 50 zł miesięcznie.

Dopiero, przy abonamencie za 70 zł miesięcznie, na start płacimy 1 zł i później w 24 ratach po 99,92 zł. Tak więc, akurat w przypadku smartfonów od Apple, nawet najdroższy abonament komórkowy za 105 zł miesięcznie, nie obniża nam ceny samego smartfona, a jedynie pozwala na kupno urządzenia za tą symboliczną opłatą 1 na start.

Powiecie - ale to przecież Apple. To spójrzmy na smartfona z listy TOP 5 wszystkich najlepiej sprzedających się smartfonów w Play w 2024 roku - Samsung Galaxy A15.

Urządzenie, które można kupić w elektromarkecie za 599,99 zł, w abonamencie Play za 40 zł miesięcznie kosztuje 849 zł, a w abonamencie za 105 zł miesięcznie… 689 zł.

Źródło: Play.