Najpopularniejsze elektryczne szczoteczki do zębów: czym się różnią?

Obecnie na rynku elektroniki wyróżnia się kilka rodzajów elektrycznych szczoteczek do zębów — z czego bez wątpienia najpopularniejszymi pozostają elektryczne rotacyjne, soniczne oraz magnetyczne. Regularnie pada pytanie: czym się różnią i która jest lepsza? Odpowiedź jednak nie jest wcale jednoznaczna.

Szczoteczki rotacyjne - najpopularniejszy rodzaj szczoteczek elektrycznych

Szczoteczki rotacyjne od lat pozostają najpopularniejszym wyborem wielu użytkowników. Na rynku dostępne są od wielu lat — i nauczeni doświadczeniem użytkownicy chętnie sięgają po znane im produkty. Warto jednak mieć na uwadze, że w zależności od modelu — sprzęty te potrafią znacznie różnić się możliwościami. Część modeli będzie w stanie zaoferować nam wyłącznie ruchy rotacyjne — inne: oscylacyjno-rotacyjne i pulsacyjne. Ale to właśnie drugie z nich okazują się ulubionym wyborem. Dlaczego? Ponieważ w opinii specjalistów są w stanie najbardziej efektywnie zadbać o higienę jamy ustnej właścicieli. Ale poza samymi ruchami, równie istotnym elementem pozostaje także prędkość. Nie bez powodu zamieniliśmy manualne szczoteczki na te elektryczne — są po prostu znacznie szybsze i bardziej efektywne w działaniu. Wiele modeli oferuje kilka wariantów szybkości, dzięki którym użytkownicy mogą dostosować je do wrażliwości swoich dziąseł. Tutaj z pomocą przyjdą nam też rozmaite opcje związane z wymiennymi końcówkami. Sporo zależy od producentów — ci najpopularniejsi jednak mają w swojej ofercie co najmniej kilka opcji. Warto także mieć na uwadze, że dzięki wymiennym końcówkom możemy łatwo zadbać o higienę urządzenia oraz współdzielić urządzenia z innymi członkami rodziny. A skoro o nich mowa — to właśnie w tej kategorii znaleźć można najciekawsze szczoteczki elektryczne dla dzieci. I nie mam na myśli tutaj wyłącznie rozmiarów, ale przede wszystkim wygląd. W ofertach producentów widnieje wiele licencjonowanych produktów które bez wątpienia zaciekawią potencjalnych odbiorców, w tym wielu uwielbianych bohaterów popkultury. Wśród nich warto wymienić chociażby Spider-Mana, Myszkę Mickey czy wręcz całe ekipy Gwiezdnych Wojen i Krainy Lodu.

Szczoteczki soniczne - co sprawia, że zyskują taką popularność?

Szczoteczki soniczne to urządzenia, które cieszą się coraz większą popularnością. Na pierwszy rzut oka mogą wydać się podobne do tych rotacyjnych — ich producenci stawiają na podobny design samych urządzeń jak i akcesoriów. Jednak z technologicznego punktu widzenia, to zupełnie inna bajka. Przede wszystkim tamtejsze końcówki nie obracają się w żadnym z kierunków — a proces czyszczenia zachodzi dzięki drganiom i falom dźwiękowym. W samym użytkowaniu są one znacznie bardziej podobne do tego, co znamy z manualnych modeli. Warto jednak mieć na uwadze, że choć ilość ruchów które wykonują rotacyjne szczoteczki jest zaskakująco wysoka (nawet 8 tys. na minutę) — tutaj mowa nawet o 62 tys. ruchów na minutę, co przekłada się na wielokrotnie bardziej efektywne usuwanie zabrudzeń. Dzięki charakterystyce swojej pracy — nie uszkadza ona szkliwa, a tworzone w jamie ustnej bąbelki są w stanie dotrzeć do miejsc, gdzie innymi szczoteczkami nie mamy szans sięgnąć. Wybór szczoteczki sonicznej dla dzieci może okazać się nieco większym wyzwaniem. Polecane są przede wszystkim dla użytkowników po 6 roku życia. Ale na rynku nie brakuje także sonicznych szczoteczek dla maluchów, które ukończyły 3 lata — warto jednak mieć na uwadze, że są one dopasowane do potrzeb tych odbiorców. Jeżeli zaś chodzi o ceny - tutaj wszystko uzależnione jest od producenta, linii produktów oraz technologii, w które wyposażony został sprzęt. Najtańsze modele w sklepie euro.com.pl możecie nabyć już za 39 złotych — ceny najdroższych oscylują w okolicy 1350 zł. Niezależnie jednak od tego czy zdecydujecie się na szczoteczkę drogą czy tanią — w sonicznych również musicie liczyć się z koniecznością regularnej wymiany końcówek. Analogicznie do manualnych urządzeń tego typu - te również się ścierają, zaleca się wymianę ich co trzy miesiące (lub wcześniej, jeśli zauważycie duży poziom zużycia).

Na tym jeszcze nie koniec...

Warto mieć na uwadze, że szczoteczki rotacyjne i soniczne nie są jedynymi elektrycznymi szczoteczkami na rynku. Poza nimi dostępne są jeszcze szczoteczki ultradźwiękowe, które kierowane są przede wszystkim dla osób zmagających się z nadwrażliwością dziąseł i zębów. Warto też wyróżnić stosunkowo młody segment szczoteczek magnetycznych. Konstrukcje te łączą ze sobą mikrowibracje oraz ruchy oscylacyjno-obrotowe, co ma przekładać się na jeszcze skuteczniejsze czyszczenie. Ten rodzaj szczoteczek ma w swojej ofercie wyłącznie jeden producent — no i niestety, dla wielu z automatu odpychającą może okazać się... cena urządzenia.

Coraz częściej producenci szczoteczek elektrycznych stawiają też na funkcje smart. Dzięki łączeniu urządzenia z aplikacją użytkownicy mogą m.in. zapisywać informacje o szczotkowaniu zębów, ustawiać powiadomienia o konieczności wymiany końcówek czy nawet rzucać grywalizacyjne wyzwania innym użytkownikom tych sprzętów. Dla wielu to nic więcej poza ciekawostką — ale jeżeli jesteście gadżeciarzami którzy chcieliby swój progres także w temacie dbania i higienę jamy ustnej, warto przed zakupem szczoteczki sprawdzić czy posiada wsparcie aplikacji i jak ono wygląda. Te potrafią się różnić w zależności od producenta, ale też samego produktu.

